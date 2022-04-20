財產申報／余天夫婦扛千萬房貸 給余祥銓205萬買股票

監察院今天公布最新一期廉政專刊。民進黨立委余天和妻子李亞萍共同申報的資料中顯示，兩人名下無房地產、汽車，有存款281萬5928元，200萬元的結婚戒指，另有1200多萬元房貸；財產申報也備註，李亞萍去年8月起，匯款205萬元給兒子余祥銓代為操作買股票。

余天、李亞萍夫婦除了婚戒，也申報有玉戒、手錶、紅寶石、玉佩、手鐲等珠寶，總價值共700萬元。余天還背負一筆房屋貸款，發生日期為2014年10月，在上一次申報時，貸款餘額還剩下1450萬7427元，而這一次申報則剩下1286萬5268元，1年內共還款房貸164萬2159元。

備註欄也則指出，「李亞萍女士於2021年8月起陸續匯款新台幣共205萬元於余○銓，委託代為操作購買股票」，合理推論余○銓為余天兒子余祥銓。