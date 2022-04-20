聽新聞
test
0:00 / 0:00
財產申報／余天夫婦扛千萬房貸 給余祥銓205萬買股票
監察院今天公布最新一期廉政專刊。民進黨立委余天和妻子李亞萍共同申報的資料中顯示，兩人名下無房地產、汽車，有存款281萬5928元，200萬元的結婚戒指，另有1200多萬元房貸；財產申報也備註，李亞萍去年8月起，匯款205萬元給兒子余祥銓代為操作買股票。
余天、李亞萍夫婦除了婚戒，也申報有玉戒、手錶、紅寶石、玉佩、手鐲等珠寶，總價值共700萬元。余天還背負一筆房屋貸款，發生日期為2014年10月，在上一次申報時，貸款餘額還剩下1450萬7427元，而這一次申報則剩下1286萬5268元，1年內共還款房貸164萬2159元。
備註欄也則指出，「李亞萍女士於2021年8月起陸續匯款新台幣共205萬元於余○銓，委託代為操作購買股票」，合理推論余○銓為余天兒子余祥銓。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言