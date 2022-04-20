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陳柏惟出走？基進黨主席陳奕齊：大家的心始終在一起
台灣基進前立委陳柏惟日前辭去中彰投黨部主委一職，還傳出可能退黨，引發黨員關注。台灣基進黨主席陳奕齊說，基進人前仆後繼，一棒接一棒衝刺，相互補位，陳柏惟短時間內承受很大壓力，心很累，身體也很累，陳必須先把身體健康養好，等他氣力恢復就會歸隊，他有信心「柏惟的心和信念依舊跟大家在一起」。
陳奕齊說，素人參政是很辛苦的事，台灣基進資源微薄，還好有許多基進之友、夥伴一路相挺。
對於陳柏惟是否出走一事，陳奕齊形容，陳柏惟衝在第一棒，為了衝除民主制度高牆，撞得頭破血流，「讓他休息一下」，先把身體養好，由下一棒先幫忙補位，繼續延續理念及行動力，「我們和柏惟的心始終在一起」。
年底選戰陳柏惟是否投入輔選，陳奕齊說，陳柏惟之前剛經歷手術，預計9月才能復原，一切要以健康為重。
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