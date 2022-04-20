【重磅快評】政府至少要告訴人民該如何自主應變！

本土確診案例連日飆升，各地醫療量能不堪負荷，連指揮中心指揮官陳時中也喊出「請民眾自主應變」，指揮中心也已決定一周內全國實施居家照護計畫。政府無力即時取得疫苗、人民認了；醫療設施、防疫旅館準備不足，也認了。只是，當政府決定走「自主應變」這條等同放棄清零之路時，不禁要問：配套呢？

就已預見疫情發展並先一步試辦、成立居家照護關懷中心的新北市來說，試辦後發現種種問題，包括：居隔者苦等多日無人聯繫、快篩試劑不足、居家環境難控導致家人暴露風險、採檢過程冗長徒增感染風險、諮詢電話重重轉接緩不濟急等。更不要說，送關懷箱、餐飲、藥物的「最後一哩路」是否準時通暢，或是居隔者心理調適、生活垃圾如何處理等更細膩的問題，或是「緊急就醫」該如何定義的專業問題。

於此同時，卻傳出疾病管制署官網在昨天上架的「居家照護」專區眾多標示為「NEW」的文件中，默默公布一份最新資料，提及居家照護確診個案「緊急就醫」可以「步行、自駕」或「同住親友」接送「為輔」，一改現行依靠 119救護車或防疫計程車模式。

其實，無論是民眾自主應變或是居家照護計畫所牽涉的問題，概可區分為政府應做且能做之事，必須要由專業人員臨場即時指導判斷之事，以及需要民眾確實配合之事。但顯然目前政府並未依照最新疫情變化據以逐項訂定最新的SOP，未來確診者一旦真如各方所言以百萬計，更不知將亂到什麼境地。

就以居家照顧計畫中，居隔者、確診者、其他家人要注意事項為例，一支聲光俱佳的影音，遠比一紙冗長的公告或個別透過電話逐一說明更清楚，還可隨時重播。卻不知政府是否已超前部署？或仍要民眾困惑於不知該依循何版本的茫茫字海？又如緊急就醫，顯然，家人陪同或自行前往勢將成為未來預期大流行之後的常態，人民如何判斷？該注意什麼？不正是超前部署該做的事？

說穿了，與其要民眾繼續拿手機掃碼，或推出「隱藏版新指引」，還不如拍幾支該如何與疫情共存的影片讓民眾滑來得實際。要一夕扭轉人民已被貫輸長達兩年多的清零思維並不容易，但至少政府必須坦誠原防疫政策失敗、已達必須改弦更張的關鍵時刻，否則又如何要求民眾改變想法與做法去自主應變？