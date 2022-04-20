愛將蔣志薇轉職回民間 侯友宜今感性道別讓她泣不成聲

今天上午新北市開市政會議，現任市府顧問蔣志薇最後一次參加市政會議，蔣志薇本月底離職後將專心照顧家庭並重新規畫未來。她對新北市長侯友宜長達五分鐘的感性道別，感動到泣不成聲。

蔣志薇曾任新北市新聞局長、觀旅局長、文化基金會副董。過去擔任局長期間，推動數位轉型、新北女力、樂高耶誕城等各向計畫，為新北市府行銷不遺餘力。

侯友宜在市政會議結束前說道，今天是蔣志薇最後一次參加市政會議，代表市府團隊對蔣志薇曾任新聞局長、觀旅局長、顧問職務的付出奉獻、讓新北市進步表達感謝。

侯友宜說，蔣志薇讓市府團隊凝聚更多向心力，做出更好成績，有她的參與，讓市府帶來很多創新想法觀念，也快速危機處理。 她在新北市府奉獻不算很短的時間，跟市府並肩作戰。

侯友宜表示，市府團隊剛成立時最艱辛，蔣志薇待在新聞局，撐起來走過這段最艱辛歲月，疫情來了之後到觀旅局，去年歡樂耶誕城仍辦的有聲有色， 很多量能逐一落實執行，這些點滴不斷累積。

侯友宜說，蔣志薇是非常有才幹的主管，前途無可限量，聽說她人生另有規畫，非常哽咽不想她離開，但蔣志薇下個階段規畫很完整，離開是讓團隊更壯大，未來更好，因此選擇人生另一條路。

他說，她的離開是為團隊做更多的事，雖然百般不願意，終究永遠是好朋友、永遠是團隊的一分子，這種情感是一輩子的回味，她的離開不是離開，而是永遠在一起，謝謝她。

對於侯友宜長達五分鐘的離別感言，在場的蔣志薇聽得泣不成聲，她表示，因家庭與人生有不同的規畫，並帶著滿滿的收穫離開，在這裡獲得滿滿的好友和友情，最大的心願就是防疫工作能夠圓滿成功，大家回歸日常生活，謝謝一起並肩作戰的夥伴。