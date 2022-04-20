華視跑馬燈誤報 鄭麗文：NCC不用罰錢？

華視新聞今早畫面出現「新北市遭共軍導彈擊中，台北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」等快訊字樣，引起不少觀眾恐慌，華視事後澄清是設定錯誤、不慎放到畫面上。國民黨立委鄭麗文今批評，難道這些假消息內容都是蔡政府先錄製好，打算選舉前要播的？又想大賣芒果乾？

鄭麗文指出，華視新聞快訊字樣除了出現「遭導彈擊中」，內容還包含「板橋車站疑似遭特攻縱火施放爆裂物」、「戰爭有爆發之虞，新北市政府開設聯合應變指揮管制中心」、「新北市呼籲民眾勿驚慌 將透過媒體發布戰爭新聞及資訊」、「受戰爭影響 各地爆發民生用品搶購潮 賣場貨架全空」、「中共備戰頻繁 總統發布緊急命令 3月6日8時起效」。

鄭麗文表示，身為媒體，在報導播出時就應該事先確認好內容，更何況今天並不是出包一則，而是短短幾小時內好幾則，甚至引起民眾恐慌，這樣唯恐天下不亂，居心何在？蔡政府治理下的台灣不只電網脆弱，連新聞台的把關也像是一盤散沙。這種低級錯誤，華視又想給哪個基層、工讀生、還是駭客來扛？難道是黨營電視台，背後有靠山，NCC就不用罰錢？也不用道歉啟事嗎？

鄭麗文表示，華視新聞的爭議不斷，從中天關台後，由財務長期虧損、編制人力遠遠不足的華視遞補，到前總經理莊豐嘉在立法院協商總預算案出言恐嚇，要求國民黨團撤案、以及華視是否含有特定色彩才能一路暢行無阻的上架52台熱門頻道，這些疑慮一直都沒有隨著時間消失，如今爆出這樣的新聞烏龍，「NCC，您怎麼看？」