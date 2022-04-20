華視烏龍跑馬燈指共軍打新北 國民黨團：NCC應撤照華視

華視新聞台一早出現烏龍跑馬燈，指稱新北市遭共軍攻擊、台北港爆炸，以及出現規模七的地震等，引發民眾恐慌。國民黨立法院黨團中午舉行記者會砲轟華視失職，要求NCC嚴正查辦，甚至撤照華視，華視董事長、總經理必須為此失誤下台負責。

華視新聞台一早出現烏龍跑馬燈，包括「戰爭有爆發之虞 新北市政府開設聯合應變指揮管制中心」、「中共備戰頻繁 總統發布緊急命令 3月6日8時生效」、「受戰爭影響各地爆發民生用品搶購潮」、「新北市遭共軍導彈擊中 台北港艦艇爆炸」、「新北市政府呼籲民眾勿恐慌 將透過媒體發布戰爭新聞及資訊」、「板橋車站疑似遭敵特工縱火施放爆裂物」等下方跑馬燈字幕，還出現「新北市泰山發生規模七 深度十公里的地震 最大震度六弱」。

國民黨總召曾銘宗詢問在場媒體朋友，有看過這麼誇張的事情嗎？萬一明天選舉怎麼辦，執政黨是不是預錄好要媒體插播？國民黨團嚴正要求，第一，NCC嚴正查辦，是否要撤照華視；第二，文化部長李永得公開道歉；第三，華視董事長、總經理下台。

國民黨立委林奕華表示，華視對新北市長侯友宜有意見嗎？特別突出新北？國民黨團要求NCC撤照52台。林說，華視前總經理才因為意識形態、採購未按照程序下台，結果代理總經理沒整頓，還拿僑委會的標案到處出國報導，明明就拿僑委會的錢做的新聞，還自己打獨家，讓人看不到專業性。

國民黨立委鄭正鈐質疑，華視是知道兩岸關係緊張，在「預做新聞」嗎？華視在替執政黨喉舌，先把得到的訊息都寫好了，這不是一句作業疏失、讓基層人員擔責任就好了，華視的高層應該為嚴重的假消息負責，「我們邀情NCC嚴懲，華視高層必須下台」。

國民黨立委洪孟楷表示，台北港、泰山都是他的選區，不少選民反映這是真的還是假的，「請問華視，我的選區跟你們有什麼恩怨，希望這樣針對性嗎？」之後還說是配合新北消防影片，難道是新北市消防局要華視這樣做的嗎？不可能嘛，華視的內稽內控到底出了什麼問題？