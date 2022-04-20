快訊

兒童打疫苗要打哪一款？李秉穎曝可以這樣選

扯！10年輕人入住台東民宿狂歡 打破房門、戲水池便溺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

原住民自治法仍卡關 原民會說明3個困境

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
立法院內政委員會上午邀請原住民族委員會主委夷將．拔路兒報告「原住民族自治法」推動進度。本報資料照
立法院內政委員會上午邀請原住民族委員會主委夷將．拔路兒報告「原住民族自治法」推動進度。本報資料照

立法院內政委員會今天邀請原民會主委夷將.拔路兒列席，報告「原住民族自治法」草案推動進度及備詢。夷將.拔路兒表示，各版本法案未能通過的主因，包括劃設自治區的衝擊、朝野難有共識，以及原民社會意見分歧。他認為，應先在各領域發展自治條件，才能邁向更完整的民族自治。

原住民族基本法第4條「政府應依原住民族意願，保障原住民族的平等地位及自主發展， 實行原住民族自治；其相關事項，另以法律定之。」賦予原住民族自治的法源基礎。

夷將.拔路兒指出，原民會自2000年起草自治法案已20餘年，自2003年首次提出後，又分別在2007、2008、2010及2014年提出各種原住民族自治法案版本，送請立法院審議，均因屆期未能續審，合計已5進5出立法院，足見法案推動的艱鉅。

針對劃設自治區的衝擊，夷將.拔路兒表示，原住民族自治攸關國家整體資源調整及重分配，若各族均依傳統分布區域設置民族自治團體，將影響現有地方政府的行政區劃、權限、財政收支劃分、地方參政權等事項。

原民會報告指出，2003年到2008年，陳水扁總統執政期間，行政院提出「原住民族自治區法草案」，未獲得當時立法院多數席次的國民黨支持，以致未能完成立法。2008年至2016年，馬英九總統執政期間，行政院提出「原住民族自治法」、「原住民族自治暫行條例」等草案， 國民黨雖在立院席次絕對多數，仍未能完成立法。

原民會表示，無論民族議會或人民團體都有支持或反對多元聲音，反對意見認為，2003年到2008年的草案版本無實質權限內容，政治難度過高；2010年到2014年草案版本為單一政府型態，是組織過度僵化的空殼自治；而2014年到2016年的暫行條例草案，被指族區自治政府欠缺主體性權限不足，是畫地自限的鳥籠自治。

針對原民立委鄭天財、陳瑩、孔文吉和廖國棟都有提出相關自治草案版本，夷將.拔路兒表示，各案就自治區域、自治權限、自治組織、自治財政等各重要項目的規範，側重面向均有不同，相關條文後續仍需再整合，以尋求最多共識。

夷將.拔路兒表示，原住民族基本法的規定，並未侷限制定「原住民族自治法」或一部專法。過去政府以一部法律解決所有自治議題而未能成功，所以應先在各領域發展自治條件，才能順利處理行政區劃等核心問題，邁向更完整的民族自治。

原住民 立法院 自治區

延伸閱讀

行政院會明擬通過氣候法草案 環團籲納入公民訴訟條款

落實照顧原住民 南市第二處原民文化健康站今揭牌

「原住民族經濟貿易合作協議」 台紐澳加為創始成員

高金素梅籲推進原住民族自治 蘇貞昌：應該繼續努力

相關新聞

國軍個裝品質不佳？邱國正：產製測評都按照國際標準

立法院時力黨團質疑國軍個裝品質不佳、驗收有問題，國防部長邱國正上午在立法院表示個裝產製過程中的測評都按照國際標準，裝備使...

原住民自治法卡關 原民會主委說明3困境

立法院內政委員會上午邀請原民會主委夷將．拔路兒出席，報告「原住民族自治法」草案推動進度及備詢，夷將．拔路兒表示各版本法案...

照片看歷史／1955年國軍運動會揭幕 眾好漢體能較勁不能輸！

1955年4月20日國軍運動大會盛大開幕，國軍選手在悠揚輕快樂聲中整隊徐徐跑步入場，繞場一周後，全場肅立升上大會會旗，繼由當時的大會會長代參謀總長彭孟緝主持開幕式向全禮運動員致詞，首對本年度大會所表現的新氣象和新情神表示欣慰，繼強調軍事體育活動為國軍永遠年青壯大的重要因素，希望參加的三軍選手注意運動技術與體育道德之一致，以爭取榮譽。...

原住民自治法仍卡關 原民會說明3個困境

立法院內政委員會今天邀請原民會主委夷將.拔路兒列席，報告「原住民族自治法」草案推動進度及備詢。夷將.拔路兒表示，各版本法...

【專家之眼】第二次年金改革：讓公教人員自生自滅？

考試院、行政院正式宣布了民國112年7月1日起，新任公務人員及教育人員的退休資遣撫卹新制的立法草案，外界稱之為第二次年金...

【專家之眼】美國對兩岸的收放策略

日前美國聯邦參議員葛理漢率領訪問團來台，還包括參院外交委員會主席梅南德茲等重量級議員共六人，均長期參與參眾兩院台灣連線，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。