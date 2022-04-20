原住民自治法仍卡關 原民會說明3個困境

立法院內政委員會今天邀請原民會主委夷將.拔路兒列席，報告「原住民族自治法」草案推動進度及備詢。夷將.拔路兒表示，各版本法案未能通過的主因，包括劃設自治區的衝擊、朝野難有共識，以及原民社會意見分歧。他認為，應先在各領域發展自治條件，才能邁向更完整的民族自治。

原住民族基本法第4條「政府應依原住民族意願，保障原住民族的平等地位及自主發展， 實行原住民族自治；其相關事項，另以法律定之。」賦予原住民族自治的法源基礎。

夷將.拔路兒指出，原民會自2000年起草自治法案已20餘年，自2003年首次提出後，又分別在2007、2008、2010及2014年提出各種原住民族自治法案版本，送請立法院審議，均因屆期未能續審，合計已5進5出立法院，足見法案推動的艱鉅。

針對劃設自治區的衝擊，夷將.拔路兒表示，原住民族自治攸關國家整體資源調整及重分配，若各族均依傳統分布區域設置民族自治團體，將影響現有地方政府的行政區劃、權限、財政收支劃分、地方參政權等事項。

原民會報告指出，2003年到2008年，陳水扁總統執政期間，行政院提出「原住民族自治區法草案」，未獲得當時立法院多數席次的國民黨支持，以致未能完成立法。2008年至2016年，馬英九總統執政期間，行政院提出「原住民族自治法」、「原住民族自治暫行條例」等草案， 國民黨雖在立院席次絕對多數，仍未能完成立法。

原民會表示，無論民族議會或人民團體都有支持或反對多元聲音，反對意見認為，2003年到2008年的草案版本無實質權限內容，政治難度過高；2010年到2014年草案版本為單一政府型態，是組織過度僵化的空殼自治；而2014年到2016年的暫行條例草案，被指族區自治政府欠缺主體性權限不足，是畫地自限的鳥籠自治。

針對原民立委鄭天財、陳瑩、孔文吉和廖國棟都有提出相關自治草案版本，夷將.拔路兒表示，各案就自治區域、自治權限、自治組織、自治財政等各重要項目的規範，側重面向均有不同，相關條文後續仍需再整合，以尋求最多共識。

夷將.拔路兒表示，原住民族基本法的規定，並未侷限制定「原住民族自治法」或一部專法。過去政府以一部法律解決所有自治議題而未能成功，所以應先在各領域發展自治條件，才能順利處理行政區劃等核心問題，邁向更完整的民族自治。