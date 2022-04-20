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【專家之眼】美國對兩岸的收放策略

聯合報 / 湯紹成/政治大學兼任教授
美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛理漢（右四）、參議院外交委員會主席梅南德茲（左五）等參、眾議員訪台，並在台北賓館舉行小型媒體見面會。記者張加／攝影
美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛理漢（右四）、參議院外交委員會主席梅南德茲（左五）等參、眾議員訪台，並在台北賓館舉行小型媒體見面會。記者張加／攝影

日前美國聯邦參議員葛理漢率領訪問團來台，還包括參院外交委員會主席梅南德茲等重量級議員共六人，均長期參與參眾兩院台灣連線，支持台灣不遺餘力，但幾乎在消息公開後就抵台，可謂保密到家。這是否與美國眾議院議長波洛西原也規劃4月10日訪台，後因染疫取消而加以取代，確實非比尋常。

綜觀此團訪台時的言論，主調就是力挺台灣，並以推動正名駐美代表處來進一步掏空美國的一中政策，還直言美國與台灣都不會尋求與北京衝突，也模糊應對派兵護台議題，但仍引起中方強烈抗議。

若與3月18日拜登總統與習近平主席通話之後白宮的通告（readout）相比：「總統重申美國對台政策未變，並強調美國持續反對任何單方面改變現狀」，則明顯可以看出美方兩岸政策的收與放。

當時是拜登主動，並對習近平改變對俄立場有所期待，因而上述通告並未如往常反對「兩岸」單方面改變現狀，看似只針對台灣。若再與2021年11月16日習拜首次視訊通話之後美方的通告比較，其中新疆、香港與印太等字眼一概消失，而此次議員訪台則是對於兩岸的平衡策略。

尤其，2024年巴黎奧運台灣正名運動也已啟動。日前美方拒絕台灣提出的一項軍售方案，以及限制台灣在帛琉的國際參與方式，確實有些突兀，但又好似都與抑制台獨有關，值得關注。

但另一方面，日前陸委會主委邱太三曾提出兩岸「互相承認主權」論，駐美代表蕭美琴投書華盛頓郵報，指出台灣在任何時候都不曾是中國的一部分，兩者都是源於蔡總統的兩岸「互不隸屬」說，但因同時發難，是否也是美方的另一手策略？或謂邱太三等的論述是目前台灣主流民意，但烏克蘭的西進政策不也是主流民意？

其實，美方對台的政策，在本質上也與戰前極力拉攏烏克蘭的方式十分類似，但在事發之前又言明不會派兵只會軍援，故使得烏國陷於孤軍奮戰。而台灣一味親美，以期獲得更多外援抗中，自然是美方的主要目的。但此一作為的敏感度極高，再看烏克蘭的情況，乃由逐步親美的量變導致戰事突發的質變，以至於一發不可收拾，國不成國，家不成家。

從另一角度觀之，回顧美國的兩岸政策可知，美方始終是兩面下注。在與北京建交之後，台灣關係法出爐，在817公報公布同時，對台「六項保證」產生。就連前蘇聯也曾是在政府層面支持蔣介石，而卻以「第三國際」來支持毛澤東，以至於在1949年初共軍過江之前，還提出國共「劃江而治」，這些都是大國的策略。

因而可知，當前美國對台的收放手法，在兩岸之間與在台灣內部都極為類似，端視美方利益的走向。若要避免大國操弄與兩岸生波，當前有關兩岸主權的問題就必須極為審慎。

比如以往兩德「基礎條約」所稱，雙方之間的關係是定義為「睦鄰友好關係」，以及兩岸或可用「相互尊重各自政治實體地位」，盡量避開「主權」與「承認」等國際公法用語，才可能會有所進展。而所謂主流民意，還必須在兩岸與國際的氛圍中加以檢驗，才稱得上是真正的愛台主流民意，也才能力抗美方的策略，以避免演成糖衣毒藥。

美國 烏克蘭 巴黎奧運

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