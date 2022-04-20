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三接工作船損及藻礁監察院糾正 潘忠政無限感慨
昨監察院發新聞稿指中油第三天然氣接收站工作船2次擱淺，中油確有怠失；珍愛藻礁公投領銜人潘忠政在臉書發文表示，用時一年半的調查報告糾正文，連遲來的正義都談不上，看了只有感慨。
中油三接2次工作船擱淺事件，經監察院調查發現中油任由承商採用不精準免費海象預測軟體工具，進行海事工程施工準備，且中油與廠商簽約時所訂停工浪高標準又較為寬鬆，無法即時反應瞬變海氣象，導致施工中船舶斷纜、擱淺造成藻礁受損，事故發生後，雖已要求承商提改善，但中油對於停工浪高標準仍寬嚴不一，災害防救預防機制不足，中油確有怠失。
監察院指出，東坪8號擱淺後，中油無通報相關主管機關， 8個月後，11月20日昭伸26號擱淺在大潭電廠出水口處防波堤上，中油僅以跨部會緊急應變簡訊通報群組，通報各主管機關等作為，屬補強作為，非屬正常通報程序。
監察院指出，中油三接工程發生2次海事案件，都造成藻礁受損。第1次「東坪8號」擱淺海事案件，造成藻礁受損面積相當於5800平方公尺；第2次「昭伸26號」發生海事案件，導致藻礁受損面積約110.29平方公尺。
潘忠政指出，中油現在被監察院糾正，等於過去在環評階段，中油所提出的數據都有問題，中油為國營事業聽命經濟部、行政院，等於聽執政黨的，當初多次跟蔡英文總統會面，卻也都沒有改善，官官相護並用權力去掩蓋謊言，現在要期待政府去回頭檢視也難，甚至發動公投也喚不醒有權者的良知，只能說相當感概。
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