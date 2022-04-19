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確診居隔暴增「陳時中喊自主應變」 徐巧芯：昔蔡總統要勞工自立自強

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
台北市議員徐巧芯詢問柯市長，有關桃園市議員王浩宇在臉書發布高雄議長死訊，因為用詞引爭議一事。記者許正宏／攝影
台北市議員徐巧芯詢問柯市長，有關桃園市議員王浩宇在臉書發布高雄議長死訊，因為用詞引爭議一事。記者許正宏／攝影

本土確診者暴增，被匡列居家隔離的人也變多，指揮中心指揮官陳時中今天說，新北市人數多，通知上略有延誤，請民眾自主應變，待在自己想要隔離的地方。台北市議員徐巧芯說，指揮中心的記者會應該是在要做好社會溝通後，公布指引與方案，更在過程中了解窒礙難行之處依照民意適當調整政策，而不是只剩下每日報數的功能，真正重要的事情卻要民眾「自主應變」。

徐巧芯在臉書上表示，還記得新冠防疫最一開始是高喊「超前部署」，如今超前不在，不僅落後要補破洞，甚至還要民眾自救，例如新北兩歲男童病逝的不幸事件後才要討論「兒童急性症狀送醫指引」，令人遺憾，另一方面孩子們的疫苗也沒有準備好，等到全台各校園內開始爆發感染時才倉促決定；就連停課標準都令家長們心慌、質疑。

徐巧芯說，甚至健身房、旅行團的疫苗相關政策，公布前都從未與民間溝通，連主管機關交通部、體育署都不知情。年輕運動族群認為不公平、被針對的怒吼、健身產業與教練擔憂失業的焦慮，指揮中心完全當作耳邊風。現在連最基本的快篩試劑，都是又貴又不容易買到。

徐巧芯說，若今天政府已經把該準備的準備好了，民眾當然自然而然能夠「自主應變」，也就是按照政府訂定好、民眾也都能夠接受及配合的指引行事，但大家看到的是政府的防疫政策漏洞百出，呈現出手足無措的慌亂，以及各種邏輯不通的方案，此時叫大家要「自主應變」未免讓人感覺是推卸責任的說詞。

徐巧芯說，指揮中心的記者會應該是在要做好社會溝通後，公布指引與方案，並同時協助民眾共同完成防疫工作，更在過程當中了解窒礙難行之處，依照民意適當調整政策，而不是只剩下每日報數的功能，真正重要的事情卻要民眾「自主應變」。

徐巧芯 居家隔離 陳時中

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