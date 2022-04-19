批蔡政府防疫指引太陽春 國民黨：先進國家都這麼做

本土疫情再起，國民黨智庫今表示，蔡政府防疫改採「新台灣模式」，缺乏完善配套，但先進國家在校園防疫上，去年就以發快篩試劑來取代全面停課；日本居家照護者也有24小時醫療諮詢服務，還主動提供食物、血氧機。而指揮中心公布的指引相對陽春，推給地方政府，又讓民眾無所適從。

國民黨智庫指出，中央並未考量各縣市的人口數多寡與醫療量能，匆促公布的「COVID-19確診個案居家照護管理指引」，猶如中央將輕症居家照護的推給地方政府，不僅民眾無所適從，基層診所醫師也頻頻向中央喊話，要求糧草必須充足，不要為了省小錢而花大錢。

國政基金會執行長柯志恩指出，日本文部科學省早在2021年就已各發放80萬份快篩試劑給全國高中、高教階段學校，70萬份快篩試劑給中學、小學、幼兒園，而南韓也由學校發放快篩試劑，並建議學生每周進行兩次自我檢測，並將結果上傳至健康監測APP。

此外，柯志恩表示，德國也要求學生於開學後的前3洲每週進行3次快篩，之後每周2次，完整疫苗接種滿14天者可免快篩，先進國家的校園防疫措施多是發放快篩試劑來取代全面停班停課。柯強調，Omicron現在已經兵臨城下，政府缺疫苗、缺藥物、缺快篩的「超前部署」，已犧牲學童受教權。

此外，柯志恩也認為，日本對於一般輕症居家照護者，除了透過手機、電話對居家照護者進行健康監測外，也主動提供必要的食物、血氧機，以及24小時醫療諮詢服務，相較之下，根據指揮中心所公布的「COVID-19確診個案居家照護管理指引」，台灣對於輕症居家護理者的照顧相對陽春。

柯志恩說，各縣市人口比例與資源不一、醫療量能又明顯不均，再加上由兩歲幼童不幸過世的事件中亦可發現，現行1922專線無法提供居家護理者實質助益。如果中央政府不積極提供協助，未來隨著輕症人數不斷增加，恐難以避免憾事再次發生。