即時短評／打不打得過不論 民進黨中生代得先「卡位」

下屆台中市長民進黨誰來出戰懸而未決，女將立委何欣純今已不耐久候，大動作舉辦記者會表明心志。事實上，另一呼聲極高的人選、立法院副院長蔡其昌也非沒有動作，他默默的四處奔走，也早做好參選打算，只是沒有浮上檯面。綜觀全局，表面上除了是下屆市長的政黨之爭，但其實也是民進黨內中生代「卡位」之戰。

民進黨在台中縣市合併之後，至今曾有整體大台中選舉經驗的，除了市長選舉落敗的蘇嘉全，就是林佳龍。林佳龍也因為曾任市長，擁有過行政權，全面性的經營尤其深入，自然成為民進黨的重要地方諸侯。

即使是後來未能連任，林佳龍都未有退出台中經營的想法，因為他在台中已培養出固定班底，除了各地的市議員子弟兵，行政班底也都分別有所安排。在中二選區的立委補選就可以看出，民進黨談到台中的選舉，自然不能忘了有這位前市長的存在。

對於下屆台中市長選舉，無論從地方經營和民調，都顯示林佳龍原本仍被視為是強棒之一，但他身為民進黨重要派系正國會少主，又曾擔任交通部長，政治已有不同的視野和高度，重新回鍋不是最佳的選擇。因此，在他的子弟兵、市府前交通局長王義川跳出來說要參選後，才讓外界徹底相信，他不會再參戰。

也因為林佳龍空出了位子，民進黨在台中市的其他政治人物才有了空間，蔡其昌和何欣純都被視為是可能競逐市長的人選。但是蔡、何二人畢竟僅經歷過局部的地方選舉，人氣和知名度都尚有不足，民調與盧秀燕有20至30%的差距，這也是黨中央遲未確定人選的可能原因。

從今天出席挺何的相關人士以正國會和英系居多看來，尤其接近林佳龍的國策顧問、前台中市副市長張光瑤還口口聲聲希望何未來能恢復林佳龍任內的政策看來，林佳龍應與派系色彩並不明顯的何欣純有所整合，對何而言，有助於彌補民調上落後蔡其昌的不足，爭取市長出線顯得更為有力。