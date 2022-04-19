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烏克蘭國會感謝台灣 外交部：民主國家團結互助

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部。報系資料照片
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烏克蘭國會18日在社群媒體發文感謝台灣支持，外交部發言人歐江安今表示，本著民主國家團結互助的精神，重申堅定支持維護烏克蘭主權及領土完整，我方反對以武力片面改變現況、以暴力對待烏克蘭人民的非人道及入侵行為。

烏克蘭國會社群媒體發文表示，從俄羅斯全面入侵的第一天開始，烏克蘭就得到位處遠方台灣的支持，周日在首都台北舉行的「我們都是烏克蘭人」活動，說明了俄軍發動侵略戰爭的殘暴；如今烏克蘭的戰鬥仍在持續，感謝來自世界各地的支持，「世界與我們同在，真理是烏克蘭的後盾」。

歐江安今在例行記者會表示，我政府歡迎烏克蘭國會向我國及人民致意的貼文，並肯定烏國持續藉新媒體工具讓外界即時瞭解烏克蘭最新的現況，以及各國聲援烏克蘭的情形。

歐江安說，台灣將與理念相近國家共同合作，持續為在烏克蘭境內及撤往鄰近歐洲國家避難的烏國人民提供援助及救濟物資；我國誠心期盼戰爭早日止息，烏克蘭恢復往昔的平靜，百姓能及早回歸正常的生活。

外交部亞西及非洲司司長楊心怡今業務報告捐贈烏克蘭難民人道援助物資後續，他表示，外交部上月7日至18日向各界募集捐贈烏克蘭人道援助物資，民眾與企業捐贈超過3萬1000箱，約650公噸物資；外交部自上月中已分批運送200公噸至斯洛伐克轉運烏國，約100餘公噸物資運至波蘭。

關於民進黨立委羅致政日前關切運費超出規畫，楊心怡指出，原本預估會募集到50公噸物資，編了1600萬元DHL運費預算，「目前募集到的物資已遠遠超出這個重量，所以捐贈這個物資的運費相對偏高」。楊心怡說，感謝羅致政建議向行政院另申請專款支應運費，目前正洽請相關單位研議如何妥善規畫運費或尋找妥當財源。

烏克蘭 外交部 歐江安

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