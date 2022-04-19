與戴琪視訊 鄧振中：討論雙邊經貿發展「都很正面」

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）與行政院政務委員鄧振中18日視訊會晤，鄧振中今表示，藉此機會討論雙邊經貿關係過去一年的發展狀況，都很正面。

美國貿易代表署（USTR）發布新聞說明指出，雙方回顧去年舉行的美台貿易暨投資架構協定（TIFA）會議，並討論在共同關注領域合作的利益，包括區域和世界貿易組織（WTO）在內的多邊組織；但USTR的說明並未觸及台灣爭取參與、美國正在籌備的「印太經濟架構」（IPEF）。

據了解，由於印太經濟架構是美方在印太區域所推動的重要計畫，我方在會中有詢問目前進度，但美方尚未決定。

鄧振中受訪時未談印太經濟架構，僅證實有與戴琪對話，但不便透露對方談話內容，只能說雙方藉此機會討論雙邊關係過去一整年的發展狀況，以及現在關心的事項，都很正面，能通話都是正面的事。