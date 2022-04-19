聽新聞
test
0:00 / 0:00
國民黨團：延長特別預算沒配套措施 是不負責任的政府
行政院延長「嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例」及特別預算至2023年6月30日。國民黨團今舉行記者會表達支持，但質疑行政院未能提出相關配套措施，包括「防疫照顧假」薪資補貼、疫苗、藥品、快篩劑數量如何補足，以及中央疫情指揮中心匆促下達旅遊業、健身業等「三劑令」所造成的損失，都未能提出實質的補救、補償，未能提出完善規劃，根本是不負責任的政府。
總召曾銘宗指出，截至3月底「防疫紓困振興條例」預算還有1318億元未執行，部分部會執行率非常低，包括原民會58%、NCC63%、內政部64%、環保署66%；而各部會推出各種加碼券的使用率，其中藝FUN券69%、國旅券50%、客庄券58%、地方創生券9%等，8400億元預算根本沒有用刀口上，政府必須好好檢討。
曾銘宗表示，針對「防疫紓困振興條例」延長一年原剩餘1318億元預算，國民黨團提出4大主張：一，免費提供快篩劑；二、採購足夠疫苗；三，採購足夠藥品；四，辦理紓困。
關於疫苗採購部分，國民黨團要求政府盡速購買BNT疫苗，讓孩童家長可以有充分的選擇權。另外在紓困部分，勞動部昨日公布無薪假有2167家、13517人，隨著疫情不斷惡化，企業與勞工將亟待政府紓困，國民黨團呼籲政府錢必須用在刀口上。
針對相關經費來源，國民黨團主張「以緩濟急」除了1318億元剩餘預算外，另有111年度預算、明年度預算都可挪用，另外可挪用各部會營業、非營業基金，以及動用行政院年度第二預備金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言