快訊

國銀在大陸又爆踩雷 3家台資銀行踩雷6500萬美元

瑞典極右暴亂：火燒古蘭經的仇恨自由？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國民黨團：延長特別預算沒配套措施 是不負責任的政府

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨團上午舉行「防疫紓困條例豈能延長了事 完整配套才能 救經濟 顧生活！」記者會。圖／國民黨團提供
國民黨團上午舉行「防疫紓困條例豈能延長了事 完整配套才能 救經濟 顧生活！」記者會。圖／國民黨團提供

行政院延長「嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例」及特別預算至2023年6月30日。國民黨團今舉行記者會表達支持，但質疑行政院未能提出相關配套措施，包括「防疫照顧假」薪資補貼、疫苗、藥品、快篩劑數量如何補足，以及中央疫情指揮中心匆促下達旅遊業、健身業等「三劑令」所造成的損失，都未能提出實質的補救、補償，未能提出完善規劃，根本是不負責任的政府。

總召曾銘宗指出，截至3月底「防疫紓困振興條例」預算還有1318億元未執行，部分部會執行率非常低，包括原民會58%、NCC63%、內政部64%、環保署66%；而各部會推出各種加碼券的使用率，其中藝FUN券69%、國旅券50%、客庄券58%、地方創生券9%等，8400億元預算根本沒有用刀口上，政府必須好好檢討。

曾銘宗表示，針對「防疫紓困振興條例」延長一年原剩餘1318億元預算，國民黨團提出4大主張：一，免費提供快篩劑；二、採購足夠疫苗；三，採購足夠藥品；四，辦理紓困。

關於疫苗採購部分，國民黨團要求政府盡速購買BNT疫苗，讓孩童家長可以有充分的選擇權。另外在紓困部分，勞動部昨日公布無薪假有2167家、13517人，隨著疫情不斷惡化，企業與勞工將亟待政府紓困，國民黨團呼籲政府錢必須用在刀口上。

針對相關經費來源，國民黨團主張「以緩濟急」除了1318億元剩餘預算外，另有111年度預算、明年度預算都可挪用，另外可挪用各部會營業、非營業基金，以及動用行政院年度第二預備金。

國民黨 疫苗 行政院

延伸閱讀

新股抽籤凍資兆元 證期局允諾提對策

停課新制惹議 國民黨團：應以能否打疫苗做分野再修正

華航貨機改塗裝 藍：意識形態治國、綠：凸顯中共蠻橫

監委彈劾會嚴重缺席 曾銘宗：不公布資訊 罷審明年預算

相關新聞

確診居隔暴增「陳時中喊自主應變」 徐巧芯：昔蔡總統要勞工自立自強

本土確診者暴增，被匡列居家隔離的人也變多，指揮中心指揮官陳時中今天說，新北市人數多，通知上略有延誤，請民眾自主應變，待在...

批蔡政府防疫指引太陽春 國民黨：先進國家都這麼做

本土疫情再起，國民黨智庫今表示，蔡政府防疫改採「新台灣模式」，缺乏完善配套，但先進國家在校園防疫上，去年就以發快篩試劑來...

BNT卡關／預言缺電再命中缺疫苗 郭台銘2024身影漸濃？

因為衛福部要求新購的BNT兒童疫苗必須是由「美國輝瑞製造」，讓新的BNT疫苗採購再度卡關。去年發起捐贈BNT疫苗的鴻海創辦人郭台銘，今年1月、3月分別在臉書發文，第一篇提到「台灣不可缺席BNT的供貨名單之中」，後一篇則指出疫情越發嚴峻，BNT庫存已不多，繼去年「台灣一定缺電」預言後，再度一語成讖，有網友又說郭是「先知」。不過因為這接連事件聲望水漲船高的郭台銘，卻也無意間成為對岸部分人士和台灣綠營的眼中釘。

游錫堃拜會談立院遷建 柯文哲：我任內一定全部幫忙

立法院於1961年遷入現址至今61年，院長游錫堃昨天正式宣布啟動評估新國會園區選址，今天則拜會北市府，由於市長柯文哲先前...

檢察總長人事同意權案 立法院26日登場

立法院程序委員會今在朝野無異議下，拍板於26日上午院會進行檢察總長同意權行使。此外，行政院日前函請立法院同意，將「嚴重特...

即時短評／打不打得過不論 民進黨中生代得先「卡位」

下屆台中市長民進黨誰來出戰懸而未決，女將立委何欣純今已不耐久候，大動作舉辦記者會表明心志。事實上，另一呼聲極高的人選、立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。