國民黨團：延長特別預算沒配套措施 是不負責任的政府

行政院延長「嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例」及特別預算至2023年6月30日。國民黨團今舉行記者會表達支持，但質疑行政院未能提出相關配套措施，包括「防疫照顧假」薪資補貼、疫苗、藥品、快篩劑數量如何補足，以及中央疫情指揮中心匆促下達旅遊業、健身業等「三劑令」所造成的損失，都未能提出實質的補救、補償，未能提出完善規劃，根本是不負責任的政府。

總召曾銘宗指出，截至3月底「防疫紓困振興條例」預算還有1318億元未執行，部分部會執行率非常低，包括原民會58%、NCC63%、內政部64%、環保署66%；而各部會推出各種加碼券的使用率，其中藝FUN券69%、國旅券50%、客庄券58%、地方創生券9%等，8400億元預算根本沒有用刀口上，政府必須好好檢討。

曾銘宗表示，針對「防疫紓困振興條例」延長一年原剩餘1318億元預算，國民黨團提出4大主張：一，免費提供快篩劑；二、採購足夠疫苗；三，採購足夠藥品；四，辦理紓困。

關於疫苗採購部分，國民黨團要求政府盡速購買BNT疫苗，讓孩童家長可以有充分的選擇權。另外在紓困部分，勞動部昨日公布無薪假有2167家、13517人，隨著疫情不斷惡化，企業與勞工將亟待政府紓困，國民黨團呼籲政府錢必須用在刀口上。

針對相關經費來源，國民黨團主張「以緩濟急」除了1318億元剩餘預算外，另有111年度預算、明年度預算都可挪用，另外可挪用各部會營業、非營業基金，以及動用行政院年度第二預備金。