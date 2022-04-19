黃健庭：指羅智強弱是基於地方反映 不是我說他弱

國民黨桃園之亂還沒落幕，台北市議員羅智強仍每日通勤北桃爭取參選。國民黨祕書長黃健庭今天接受「新聞不芹菜」網路節目專訪，他表示，對於桃園事件發展至今令人很遺憾，他也解釋，當初指羅智強弱是基於地方反映，不是自己認為羅很弱，所以選策會在桃園沒有足夠提名羅的條件。

黃健庭解釋，那天他提到選策會已經「排除提名羅智強」，但這件事情不是因為羅智強宣布參選，他就立刻做出這個決定，這一點沒講清楚。實際上在整個討論提名過程，他和羅智強都有保持溝通，3月31日見面時就告訴羅智強，選策會在桃園沒有足夠提名他的條件。

黃健庭進一步表示，當時內外部民調在可能人選裡，羅並不是第一，再徵詢地方領袖意見，更發現羅有很大的阻力。選策會一一徵詢黨籍議員看法，結果表達會支持羅的比例非常低，這就是講地方的反映他很弱的原因，「是基於地方反映，不是我自己指他很弱」。

黃健庭強調，提名只有一個原則，就是找到最能勝選的人。外界說要辦初選，如果辦初選來決定，對朱立倫和他都是最輕鬆不必傷腦筋的方法，也很公平，還不用選策會。可是初選出來的結果是不是真的就把問題解決了？是不是真的就能勝選？

黃健庭說，國民黨的初選辦法本來就是有全民調、黨員民調和黨員評鑑等等，看比例如何分配。但做民調很容易讓敵對陣營灌票，還會有參選人內部撕裂的問題，「用初選看似很公平，但常常不是負責任的做法」，民進黨也是很不得已才辦初選，表面看起來團結，但支持者呢？

主持人黃光芹詢問，對於桃園市議長邱奕勝要推國民黨立委呂玉玲，但之前曝光的民調呂排最後，黃健庭說，之前國民黨內做民調也是這個趨勢，國民黨從來沒有說過要提名呂玉玲。黨的立場很清楚，經過科學的分析，也不公布民調時間讓對方可以守電話操作，再來看看地方的反映如何。

對於羅智強聲量很高，黃健庭說，從桃園人的角度思考這個問題，全國性的聲量當然很好，但桃園人的聲音也很重要，這就是為什麼不能單單用初選民調來解決這個問題。而且今天民進黨還沒出牌，他的人選也還沒確定，為什麼要現在徵召？而且也沒必要侷限人選在現在初選名單裡的人。

黃光芹說，國民黨立委魯明哲表面說不想選，但也有人說魯其實有考慮。黃健庭說，沒有所謂主席的口袋人單，只要能夠勝選，就是國民黨要的。例如台南的謝龍介和陳以信，外界都說陳是口袋名單，選策會也覺得陳不錯，但謝比較有勝選實力所以獲提名，所以桃園絕對沒有口袋名單。

黃光芹追問，是否羅智強想補位桃園立委？黃健庭說，羅智強是一個很有意志力的人，例如過去夜宿凱道、走400公里等，但地方沒有認為他可以整合地方帶領小雞，這是提名他最大的障礙，但他也還是朝著這個方向來努力。

黃健庭強調，這個階段沒有排除任何特定的人，大家都各自努力。他也說，沒有拓展票源的人不是他們要的，但沒有地方的支持也很困難，所以這兩者他認為缺一不可。

對於羅智強行腳到高雄，連黨主席朱立倫也陪同走，是否有要羅要去挑戰艱困區？黃健庭坦言，當時確實有這樣的期待。至於羅智強表示要辭黨職，黃健庭也證實，昨天他已經收到羅的書面辭呈。

朱立倫設定2022年目標是「三都、十六個縣市」，黃健庭說，這目標不是為了個人，是希望國民黨能爭取到大家的認同，把國家帶回正常。

至於2024，黃健庭說，他會想盡辦法去幫助最能勝選的那個人；黃光芹詢問，如果「那個人」要選2022，新北市長侯友宜就是那張王牌，黃健庭說，現在講這些都還太早，如果最後侯是最有勝選機會、最能服眾望的人，屆時就要幫助他。