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影／彰中高中生直球提問「要選總統嗎？」陳建仁這樣回

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
前副總統陳建仁今天受邀到彰化高中演講，與學生互動佳。記者林敬家／攝影
前副總統陳建仁今天受邀到彰化高中演講，與學生互動佳。記者林敬家／攝影

前副總統陳建仁今天受邀到彰化高中演講，因他任副總統時為無黨籍，卻在卸任後於日前加入民進黨，其參選動向備受各界關注，陳建仁今天對學生提問來者不拒，一名高一學生直接詢問他是否會角逐16屆總統大選，對此陳建仁表示，現在還沒任何決定。

學生直球提問還要求陳建仁「如實」回答引起現場驚呼，陳建仁說，人生道路有些是自己選擇，但世上也有很多不是自己選擇，是別人幫你選擇的，像是誰當中華民國總統是2300萬人民來選擇，或至少1千多萬選民選擇，不是自己選的，必須取得所有選民支持才有辦法當，他進一步指出，還要回去看看這是不是上天安排的道路，因到現在都還沒有任何決定。

也有學生提問政府現在大力推打新冠肺炎疫苗，打了一、二、三劑，甚至可能第四劑，但實際上有很多不良反應，對於疫苗施打有疑慮怎麼辦，對此陳建仁說，因有疫苗死亡率才降低，AZ曾被汙名化會產生血栓，最近英國醫學期刊論文分析2700萬人打AZ產生血栓副作用的狀況，大約每10萬人有1到2人，而沒打疫苗感染新冠肺炎導致血栓是打疫苗不良反應的100倍。

陳建仁也表示，科學證據很重要，打預防針我為人人，人人為我，群體免疫力上升，傳染率降低很多，打預防針是自我選擇，政府鼓勵，但有些人身體狀況不適合，必須請教醫師感染後的症狀是什麼，一有狀況篩檢、吃抗病毒藥物，病毒量下降就不會發病，也不會傳染給別人；自由民主國家讓人民選擇，但知識傳播很重要，不能傳播假消息讓民眾拒絕預防接種。

陳建仁受訪也說，台灣追加劑的施打率還有待提升，因國內新冠肺炎疫苗接種較慢開始，預計到今年6月底多數人都能打第3劑疫苗，等到第3劑接種到達7成以上，就可以比較放心。

前副總統陳建仁今天受邀到彰化高中演講，對學生提問來者不拒。記者林敬家／攝影
前副總統陳建仁今天受邀到彰化高中演講，對學生提問來者不拒。記者林敬家／攝影
前副總統陳建仁今天受邀到彰化高中演講，現場800多人聽講。記者林敬家／攝影
前副總統陳建仁今天受邀到彰化高中演講，現場800多人聽講。記者林敬家／攝影

陳建仁 疫苗 新冠肺炎

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