民進黨6都首長提名只見2都 朱立倫批：不要認知作戰

國民黨主席朱立倫今到雲林縣黨部主持小組長精實訓練，為小組長勉勵加油，希望雲林在縣長張麗善、市長林聖爵帶領下團結面對選戰。朱立倫在會議中也說，希望民進黨不要只講得出黃偉哲、陳其邁2個名字，就開始講國民黨提名人選問題，用認知作戰攻擊國民黨。

朱立倫說，國民黨現有14位縣市長人選都能叫出名字，占全台將近3分之2縣市，希望民進黨不要只喊得出黃偉哲、陳其邁2個名字，其他4都都不知道名字，就開始講國民黨提名問題，用認知作戰讓人覺得國民黨很亂。

關於兒童注射疫苗問題，朱立倫在會中再次提到，其他國家兒童都打BNT疫苗，但中央無計可施竟讓兒童注射副作用較大的莫德納，若真的有心要共存，疫苗早就該買好了，讓孩子都打好疫苗、穿好防護衣再去上課，才叫做真正共存。