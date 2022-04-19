男童確診身亡 綠委：請問侯友宜中央哪裡管制過多？

新北市二歲男童因確診今凌晨不幸離世，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬說，黨團表達非常遺憾，請家屬節哀，新北市長侯友宜除了提出遺憾外，也認為是「中央管制過頭」，不過兩年多中央跟地方做很多配合，到底哪個環節是中央管制過多，導致救護車無法救援？請侯友誼具體提出，相信中央可協助。

民進黨立委林靜儀說，對幼童過世感到遺憾，但制度應釐清楚，她知道衛生局同仁都很忙，電話都打不通，但要釐清哪些是要風險個案在家 、一人一室隔離，哪些要到集中檢疫所？或是出現嚴重症狀、血氧降低等，三個層次弄清楚，各縣市衛生局要有不同專線處理急需就醫和只需居家隔離的分流作法，避免遺憾再次發生。

針對國民黨抨擊莫德納疫苗施打在幼童身上是「白老鼠」實驗，林靜儀也說，假設開放國民黨希望的BNT疫苗接種在孩子身上，請問會建議接種到一歲到二歲孩子身上嗎？如果沒有，是不是利用無辜生命炒作新聞，炒作疫苗？