國慶籌備會成立 游錫堃：強化台灣主體意識概念發想

立法院長游錫堃今上午主持「中華民國各界慶祝111年國慶籌備委員會」成立大會。他在致詞時表示，烏俄戰爭對全球和台灣人民都有很大的啟示。今年的國慶活動，將請大會處及焰火處積極規畫，朝強化台灣主體意識及凝聚國人守土為國意志的概念來發想。

游錫堃指出，目前國內仍然受到新冠疫情的影響，雖然疫苗覆蓋率提高，有助於國人回歸正常生活，但考量疫情變化快速，各機關在籌畫各項活動時，相關防疫措施仍要隨時依據疫情狀況滾動式調整，預為準備。

游錫堃表示，去年在疫情升溫的變化與挑戰下，慶籌會除了完善防疫措施外，還能同時規畫出優質的各項慶祝活動，除了邀請奧運、帕運、防疫、捍衛台灣、安定社會、護衛國土的台灣英雄，搭上英雄車隊、出席國慶大會、接受全國人民喝采，感謝他們對台灣的付出與辛勞。

同時，還結合僑胞服務工作，由僑務委員會帶著僑胞到新竹市參加國慶晚會，也到總統府前參加國慶大會，再去高雄觀賞國慶焰火，讓大家感受歡樂的國慶氣氛，為國人帶來那麼多精彩的活動內容，各項慶祝活動也確實為各地帶來非常多的人潮，提高了觀光收益，廣獲社會好評。

游錫堃說，烏俄戰爭對全球和台灣人民都有很大的啟示。今年的國慶活動，也請大會處及焰火處積極規劃，朝強化臺灣主體意識及凝聚國人守土為國意志的概念來發想。今年國慶日適逢3天的連續假期（10/8至10/10），相信國人一定會很期待國慶系列活動，希望大家能寓教於樂，讓國慶成為充滿活力、凝聚共識、全民參與的活動。