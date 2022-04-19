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戴琪鄧振中二度會晤 美事後說明未提及印太經濟架構

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國貿易代表戴琪。(路透)
美國貿易代表戴琪。(路透)

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）18日透過視訊會晤行政院政務委員鄧振中，雙方回顧去年舉行的美台貿易暨投資架構協定（TIFA）會議，並討論這段期間以來雙邊貿易的進展；這是戴琪去年初上任以來，第二度與鄧振中對話。

美國貿易代表署發布的新聞說明中，並未觸及台灣爭取參與、美國正在籌備的印太經濟架構（IPEF）。

美國貿易代表署表示，兩人討論在共同關注領域合作的利益，包括區域和世界貿易組織（WTO）在內的多邊組織。

美國貿易代表署表示，今日的視訊會議是美國在台協會（AIT）與駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）共同主持，戴琪與鄧振中同意在未來數月在就相關議題保持聯繫。

戴琪18日除與台灣官員會晤，也在華府會晤新加坡和菲律賓經貿官員；戴琪在推特表示，與新加坡財政部長黃循財討論雙邊貿易關係，也討論印太經濟架構和可能的區域合作。

戴琪與鄧振中於去年6月10日首次通話，舉行視訊會議討論美台貿易及投資關係的重要性；雙方在同月30日舉行第11屆TIFA會議。

針對印太經濟架構，鄧振中已表達台灣參與意願，戴琪日前在國會答覆議員詢問時並未給出肯定答案，她說，美國正與有興趣參與的各方廣泛討論，實際參與情形還在考慮中，到目前為止還沒有任何決定。

美國在台協會 戴琪

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