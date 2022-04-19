本土疫情連環爆影響選情？ 陳時中網路好感度反而增17%
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文/朱涵瑜
近期全國討論度最高的政治人物非陳時中莫屬！從《網路溫度計》口碑排行來看，近一週內全國政治人物的網路聲量冠軍是陳時中，不僅遙遙領先第二名的蔡英文總統，聲量筆數更是贏過一倍以上；另外，台北市長柯文哲以及近日的國民黨話題王羅智強，即使擠上第三名、第四名，但在聲量表現上依舊非陳時中的對手。
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全國政治人物聲量王！陳時中冠軍遙遙領先蔡英文、柯文哲、羅智強
助攻陳時中創下高聲量和高討論度的原因，最主要還是與本土疫情延燒以及參選台北市長的話題息息相關，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（時間：2022/03/19~2022/04/17）統計調查，陳時中在過去一個月內的網路討論度明顯飆升，其中聲量最高峰落在4月15日，當天除了回應藝人徐小可「不該侮辱官員」之外，單日確診數超過一千例，同樣也是外界關注焦點。疫情記者會上陳時中表示，從每日確診數增加的狀況來看，「未來整體病數破百萬例不是不可能」，而這段話立刻引起相當大的討論，光是4月15日陳時中當天單日聲量就達到7萬多筆。
陳時中近一個月網路聲量第二高則是在4月7號，當時陳時中首度鬆口「清零不可能」，未來走向共存；第三高是4月初的「羅一鈞請假洗衣服」事件，陳時中出席小英之友會活動，席間閒聊時的這段話，意外燒出「國民女婿忙防疫，沒時間洗衣服」的話題，阿中部長說他當時聽了眼淚都快流出來，該話題同樣創下3萬多筆的討論度，雖然有網友不滿陳時中疫情期間還有心情去跑攤，但同樣也有網友心疼和指揮中心幾位相關人員的辛勞，正反面聲量都有。
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確診數暴增不影響選情？「疫情延燒之際」陳時中網路好感度成長17%
從陳時中近期的幾個聲量高點來看，幾乎都與本土疫情延燒有關連，但疫情燒得這麼熱，會不會連帶影響到陳時中選台北市長？或者影響到網友對陳時中的好感度？進一步從《KEYPO大數據關鍵引擎》（時間：2022/02/17~2022/04/17）分析比較，近一個月時間本土確診數明顯增加，疫情升溫，即使有不少網友在網路上砲轟陳時中，但同樣也有不少人力挺陳時中，認為過去這兩年陳時中辛苦了，而這樣的回應似乎也反應在網路好感度比值上，因此，過去一個月疫情連環爆，不過陳時中網路好感度卻是從前一個月的0.81，成長到近一個月的0.95，換言之，好感度成長幅度達17%，對於有意參選台北市長的陳時中來說，網友的說法和討論，可能也可作為參考內容。
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分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2022年02月17日至2022年04月17日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『陳時中』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)、「網路正負評比」(註3)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。
*註3 網路正負評比：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇相關文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，再計算正面聲量與負面聲量之比值。
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