學者指美議員警告台勿挑釁陸 外交部：錯誤解讀

美國聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham）率參、眾議員訪台，有學者投書指美議員曾警告台灣不要挑釁中國大陸；外交部今指出，相關陳述及個人解讀與事實根本不符，對這名學者錯誤引述及扭曲美國議員們的發言，外交部感到高度遺憾並嚴正駁斥相關不實言論。

美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez）在台灣期間曾說，「我們和台灣一樣，不尋求與中國衝突。」

外交部表示，梅南德茲的發言僅陳述台灣及美國均無意尋求與中國衝突，並沒有警告台灣的意思，而是在凸顯美國堅定捍衛民主台灣及中國專制政權蓄意破壞國際秩序的事實。

外交部指出，美國參議員的談話卻遭國內有心人士刻意扭曲事實，錯誤解讀為美國國會議員意在警告台灣不要挑釁中國；這不僅是散播錯假訊息，其扭曲參議員的發言原義，更是不尊重來訪的美國友人。

外交部提供相關連結為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新的投書，內容指美國會訪問團經常訪問台北，但一見面就警告台灣不要挑釁中國大陸卻非常罕見；顯然，美國對蔡英文政府三不五時就挑釁大陸，並常在關鍵時刻針對美中關係「搞破壞」已經忍無可忍。

參院預算委員會共和黨首席議員葛理漢、民主黨籍參議員梅南德茲、共和黨籍參議員葛理漢、國土安全委員會共和黨首席參議員波特曼（Robert Portman）、衛生、教育、勞工暨年金委員會共和黨首席參議員柏爾（Richard Burr）、參議員薩斯（Ben Sasse）、聯邦眾議員傑克森（Ronny Jackson）組成的訪團14日至15日訪台，期間會晤蔡總統、國防部長邱國正、外交部長吳釗燮等官員。