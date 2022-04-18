被問年底回鍋參選黨主席？江啟臣：朱立倫求勝意志很高

國民黨立委江啟臣今天接受網路節目「今天誰來沛」專訪，主持人鍾沛君詢問江啟臣在新北成立基金會，是否年底有準備好要回鍋參選黨主席，江啟臣說，「現在絕對全力支持黨主席」，他相信朱立倫的求勝意志是很高的，會往自己的承諾（2022目標16席、六都要過半）邁進。

被問到是否有人問他回鍋參選黨主席一事，江啟臣坦言，一定有人問，媒體和大家都會去講，但他自己已經當過黨主席，他知道不好做，黨主席朱立倫現在面對的一些問題、困難和挑戰，他都可以理解，「現階段他（朱立倫）應該最需要大家來支持他」。

江啟臣說，國民黨的事不是主席一個人的事，黨是大家的，大家都希望這個黨起碼不要變成扣分，所以此時此刻，先不要去想要不要回鍋選黨主席這個問題；被追問是否是選項之一，他表示他沒有去思考這個問題，他還是希望年底國民黨能打贏這個選戰。

江啟臣說，朱立倫的求勝意志是很高的，朱也許下了一些承諾（承諾2022目標16席、六都要過半，否則就下台負責），相信朱立倫會往他的承諾來邁進。當然提名中間會遇到一些困難，但大家應該共同來支持朱立倫，把這個黨穩住。