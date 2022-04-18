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賴清德：若因經濟、生理因素無法生小孩 政府要解決

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天上午接見「第29屆幼鐸獎得獎人及中華幼兒教育策進會人員」。圖／總統府提供
副總統賴清德今天上午接見「第29屆幼鐸獎得獎人及中華幼兒教育策進會人員」。圖／總統府提供

台灣少子化問題日益嚴重，副總統賴清德今天表示，一個家庭要不要生小孩，其實原因很多，如果因為經濟因素而不敢生，或因為生理原因而沒有辦法生，政府就要協助解決。

賴清德今天上午接見「第29屆幼鐸獎得獎人及中華幼兒教育策進會人員」，感謝各得獎人籌辦優良幼兒教育，為國家培育幼苗的傑出貢獻，並盼繼續共同合作努力，讓孩子不僅能夠受到好的照顧，也能夠得到好的保護。

賴清德提到，一個家庭要不要生小孩，其實原因很多，如果因為經濟因素而不敢生，或因為生理原因而沒有辦法生，政府就要協助解決。因此，政府為了要降低幼兒教育的負擔，0到6歲每一個年齡層的育兒津貼，從過去每月2500元，到去年8月提到至3500元，今年8月起更將調為每月5000元。在托育補助方面，則從過去每月6000元，到去年8月提到至7000元，今年8月起則變成每月8500元，就是希望逐步落實蔡英文總統所宣示的「國家跟你一起養」政策，去解決因為家庭負擔太大，想生而不敢生的問題。

談到教保政策，賴清德指出，政府除了持續推動公立的幼托教育，也邀請私立的幼兒教育學園跟政府一起合作，成為準公共幼兒園。目前準公共幼兒園已經超過1760家，提供20萬個機會，讓一般的家庭可以做不同的選擇。

賴清德表示，如果是因為生理因素，政府在不孕症、人工生育部分，也提高補助金額，希望讓想要擁有孩子的夫婦也可以擁有孩子。

賴清德強調，政府在推動「國家跟你一起養」政策的前提之下，也希望能夠提高第一線幼教老師的薪資。過去，照顧幼兒及長輩的人員薪資都不高，但他在行政院長任內，努力提高這兩項工作者的薪資。經過幾年來的努力，長照機構照服員薪資甚至提高到原來設定的標準之上，相信在第一線從事幼兒教育工作的老師，薪資也有獲得提升。

賴清德也說，「我們是夥伴關係，有共同的目標，就是要好好照顧國家幼苗，讓國家能夠越來越好，希望大家未來能夠繼續共同合作努力，讓孩子不僅能夠受到好的照顧，也能夠得到好的保護。」

副總統賴清德今天上午接見「第29屆幼鐸獎得獎人及中華幼兒教育策進會人員」。圖／總統府提供
副總統賴清德今天上午接見「第29屆幼鐸獎得獎人及中華幼兒教育策進會人員」。圖／總統府提供

賴清德 薪資 幼兒園

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