菸害防治修法不能經營雪茄館？蔡易餘：扼殺許多人就業機會

民進黨立委蔡易餘今天在立法院開「菸害防治法修法，不要濫殺現有合法雪茄館」記者會指出，衛福部日前提出「菸害防制法」修正草案直接排除雪茄館是「禁菸場所例外」的例外條款，等同直接宣告雪茄館不能經營，牽扯到許多人的就業機會。衛福部國健署指出，希望業者設有獨立空調或隔間。

蔡易餘表示，現行菸害防制法規定全面禁止吸菸的場所，包括旅館、商場、餐飲店或其他供公眾消費的室內場所，但場所內設有獨立空調及獨立隔間的室內吸菸室、半戶外開放空間的餐飲場所、雪茄館，以及下午9時以後開始營業且18歲以上才能進入的酒吧、視聽歌唱場所，不在此限。

蔡易餘說，本次修法將款項內容改為「旅館、商場、餐飲店 、酒吧、夜店或其他供公眾消費的室內場所，但設有獨立空調及獨立隔間的室內吸菸室，不在此限」，直接把雪茄館可以例外在室內抽菸的條文排除，這樣的修法是扼殺雪茄館未來的生存空間，等於是直接宣告雪茄館不能經營，牽扯到許多人的就業機會，過去很多人在合法範圍內的投資，全部都會馬上變成灰燼。

國健署副署長魏璽倫列席回應，根據現行法律，雪茄館就是等同室外吸菸，沒有限制任何獨立空間，所以沒有辦法請地方衛生局查核，「簡單來講，雪茄館開了，就是24小時可以營業，也沒有任何限制年齡，整個雪茄館都可以吸菸」。

他指出，雪茄館業者的登記項目，如果是餐飲店或公眾消費的室內場所，雪茄管裡面就會提供酒水或餐飲，不會只有雪茄，所以本來就是內含項目之一，衛福部只是希望業者設有獨立空調或隔間。

蔡易餘補充表示，菸害防制法的修法過程，政府要注意到現行產業，不要強行修法、直接扼殺整個產業，杜絕大家抽菸是一個目標，但是現在已經有很多合法存在的雪茄館，修法過程必須更細膩，減少對產業的衝擊。