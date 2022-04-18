影／啟動國會選址 立法院長將拜會各縣市首長徵詢意見

立法院今天舉行新國會園區選址評估啟動記者會，立法院長游錫堃表示，立法院在1961年遷入現址、這個臨時性的學校設施，至今已有61年，可以說是全國各級民意機關中最老舊的建築，多年來將就使用，立法院今天宣布啟動評估新國會園區選址，自明天起拜會遷、改建地點所在地的各縣市政府，明天首站將前往台北市政府拜會。

歷年來針對立法院遷改建地點的建議總共有15處，除了原地改建外，在台北市轄區就有5處，包含中正紀念堂、202兵工廠、聯勤司令部、空軍總部舊址、華山藝文特區、華光社區；以及柯文哲提出4個新建議地點，包含台北市憲兵隊、台北市後備指揮部、中正萬華拖吊保管場、劍潭青年活動中心等。所以現在位於台北市的遷改建地點總計有10處。