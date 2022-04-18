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「竟比上班還累」 柯文哲自曝居家隔離第一天會開不停

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天居家隔離首日，接近中午也透過視訊影片跟大家報平安，「大家午安！我很好，還在呼吸！」圖／北市府提供
柯文哲今天居家隔離首日，接近中午也透過視訊影片跟大家報平安，「大家午安！我很好，還在呼吸！」圖／北市府提供

台北市長柯文哲、副市長黃珊珊因上周接觸府外確診人士，昨天兩人PCR採檢陰性，將居家隔離至23日午夜零點，柯文哲今天居家隔離首日，接近中午也透過視訊影片跟大家報平安，「大家午安！我很好，還在呼吸！」

對於居家辦公首日，柯文哲說，今天早上7點半到上午11點45分，他在家裡都坐在電腦前面，連續開了三個會議，中間只有去上廁所一分鐘，想不到「居家隔離比上班還累」，所以一樣，繼續工作就對了。

柯說，他今天還有一大堆事情要處理，開完會通常會自己寫會議記錄，一個一個哪些列管，在吃午飯之前要將會議記綠寫完，「我要去工作了！」

另外，除了柯文哲，黃珊珊一樣上工嗡嗡嗡。黃珊珊說，她今天在家裡居家隔離，但所有工作都不會停止，她很好，也沒有什麼問題，尤其昨天採檢陰性，這幾天跟她接觸過的人，也不會有什麼問題，請大家放心，大家一起好好度過這段時間，不會讓台北市政停擺。

黃珊珊說，她今天在家裡居家隔離，但所有工作都不會停止，她很好，也沒有什麼問題。圖／北市府提供
黃珊珊說，她今天在家裡居家隔離，但所有工作都不會停止，她很好，也沒有什麼問題。圖／北市府提供

居家隔離 柯文哲

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