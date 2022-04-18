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為朱立倫訪美行「踩線」 國民黨駐美副代表本周赴美

聯合報 / 記者張加／即時報導
國民黨主席朱立倫定5月中下旬訪美，國際部副主任黃裕鈞將為朱立倫訪美行「踩線」。圖為2019年朱立倫（左一）拜會白宮國安會官員時，黃裕鈞（右一）陪同。 圖／聯合報系資料照片
國民黨主席朱立倫定5月中下旬訪美，國際部副主任黃裕鈞將為朱立倫訪美行「踩線」。圖為2019年朱立倫（左一）拜會白宮國安會官員時，黃裕鈞（右一）陪同。 圖／聯合報系資料照片

國民黨主席朱立倫定5月中下旬訪美，目前安排第一站到華府，國際部副主任黃裕鈞預計22日赴美，為朱立倫訪美行「踩線」。

朱立倫上任後強化對美交流，設立駐美代表處，於月初發布駐美人事，由國際部主任黃介正兼任駐美代表，黃裕鈞兼任駐美副代表，並將常駐美國，代理駐美代表一職。

朱立倫訪華府期間，預計拜會白宮、國務院官員、國會議員、僑界，在智庫公開演講，並為國民黨駐美代表處揭牌，此行將由國民黨副主席夏立言、黃介正、黃裕鈞、立委陳以信陪同。

黃裕鈞受訪指出，將於22日前往美國，首要任務是在不到一個月的時間安排好朱立倫訪美行程，原則上會走訪華府、紐約、洛杉磯、舊金山等地，也盼能先與美國官員、議員的幕僚會面討論細節；至於朱立倫拜會美方官員層級，黃裕鈞表示，還在安排，但會以2015年訪美行為基礎。

黃裕鈞今年36歲，為國民黨從基層做起的年輕世代政治人物，相當熟悉對美事務；他說，自2015年陪同朱立倫訪美，至今無論是朱立倫、前主席江啟臣訪美，「每次都有我」，他也一直與美國政、學界人士保持聯繫。朱立倫訪美行結束後，黃裕鈞將留在華府，持續加強與美方溝通，開啟國會工作，並經常參加智庫論壇。

朱立倫2015年以國民黨主席和總統候選人身分訪美時，曾拜會副國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國安會亞洲事務資深主任康達（Daniel Kritenbrink）等多位官員；布林肯現為國務卿，康達為國務院亞太助卿。

朱立倫 國民黨 美國

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