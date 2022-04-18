美台經貿首長將通話 雙邊關係與印太經濟架構備受關注

美國貿易代表署17日宣布，貿易代表戴琪（Katherine Tai）將在美東時間18日與台灣行政院政務委員鄧振中舉行通話。

這將是戴琪上任以來第二度與鄧振中通話，美台經貿關係與美國力推的印太經濟架構（IPEF）成為外界關注焦點。

美國貿易代表署是在發布戴琪未來一周行程時，宣布將與鄧振中通話，同日，戴琪也將分別會晤菲律賓與新加坡的經貿首長。

戴琪與鄧振中於去年6月10日首次通話，舉行視訊會議討論美台貿易及投資關係的重要性；雙方在同月30日舉行第11屆美台貿易暨投資架構協定（TIFA）會議。

針對美國力推的印太經濟架構，鄧振中已表達台灣參與意願，戴琪日前在國會答覆議員詢問時並未給出肯定答案，她說，美國正與有興趣參與的各方廣泛討論，實際參與情形還在考慮中，到目前為止還沒有任何決定。

戴琪當時表示，美台去年重啟閒置了5年的TIFA會談，台灣是美國主要貿易夥伴，也是整體上不可或缺的夥伴。