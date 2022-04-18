快訊

台中明道中學2學生確診60人匡列 周二起停課3天

總統府委外廠商確診 15人快篩結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美台經貿首長將通話 雙邊關係與印太經濟架構備受關注

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國貿易代表署17日宣布，貿易代表戴琪（Katherine Tai）將在美東時間18日與台灣行政院政務委員鄧振中舉行通話。

這將是戴琪上任以來第二度與鄧振中通話，美台經貿關係與美國力推的印太經濟架構（IPEF）成為外界關注焦點。

美國貿易代表署是在發布戴琪未來一周行程時，宣布將與鄧振中通話，同日，戴琪也將分別會晤菲律賓與新加坡的經貿首長。

戴琪與鄧振中於去年6月10日首次通話，舉行視訊會議討論美台貿易及投資關係的重要性；雙方在同月30日舉行第11屆美台貿易暨投資架構協定（TIFA）會議。

針對美國力推的印太經濟架構，鄧振中已表達台灣參與意願，戴琪日前在國會答覆議員詢問時並未給出肯定答案，她說，美國正與有興趣參與的各方廣泛討論，實際參與情形還在考慮中，到目前為止還沒有任何決定。

戴琪當時表示，美台去年重啟閒置了5年的TIFA會談，台灣是美國主要貿易夥伴，也是整體上不可或缺的夥伴。

戴琪 美國

延伸閱讀

高盛：美國經濟未來兩年陷入衰退的機率為35％

美寬頻大基建 台廠大贏家

強調備戰也要避戰 呂秀蓮：維持現狀是自我麻痺

立陶宛副防長：準備好在印太安全扮演更積極角色

相關新聞

學者指美議員警告台勿挑釁陸 外交部：錯誤解讀

美國聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham）率參、眾議員訪台，有學者投書指美議員曾警告台灣不要挑釁中國大陸；外交...

被問年底回鍋參選黨主席？江啟臣：朱立倫求勝意志很高

國民黨立委江啟臣今天接受網路節目「今天誰來沛」專訪，主持人鍾沛君詢問江啟臣在新北成立基金會，是否年底有準備好要回鍋參選黨...

影／辭台灣基進中彰投主委 陳柏惟：絕無加入民進黨打算

台灣基進秘書長王興煥與前立委陳柏惟今共同聲明指出，陳柏惟日前已正式辭去中彰投黨部主委一職，但承諾依黨需求繼續協助選務，...

會計法修惡／扁國務費除罪小英默許？其實是精密政治算計

立法院財政委員會輪值召委沈發惠排定本周四（21日），重啟旨在將國務機要費除罪的「會計法第99條之1修正草案」初審，雖然民進黨立院黨團總召柯建銘說重啟修法的動作，與前總統陳水扁日前為自己喊冤不全然有關，但外界認為修法是為陳水扁量身訂製，而且蔡英文總統至今未對會計法修正發表「異」見，是不是等同默許？

賴清德：若因經濟、生理因素無法生小孩 政府要解決

台灣少子化問題日益嚴重，副總統賴清德今天表示，一個家庭要不要生小孩，其實原因很多，如果因為經濟因素而不敢生，或因為生理原...

菸害防治修法不能經營雪茄館？蔡易餘：扼殺許多人就業機會

民進黨立委蔡易餘今天在立法院開「菸害防治法修法，不要濫殺現有合法雪茄館」記者會指出，衛福部日前提出「菸害防制法」修正草案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。