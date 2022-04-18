柯文哲隔離怎拜會？游錫堃：可用視訊會議

本土疫情持續升溫，立法院長游錫堃為立法院遷建議題，明天將拜會台北市長柯文哲，但柯目前在居家隔離，游錫堃說，依然照原計畫來走，至於柯文哲必須要隔離，可用視訊會議處理。

立法院現在位於台北市的遷、改建的評估地點總計有10處，北市正副市長柯文哲與黃珊珊，即起居家隔離到23日晚間12時止。但游錫堃說，園區選址計畫已展開，已經與北市府約好，現在要慢慢讓國人走向正常生活，走的方向是要與病毒共存，兼顧生活和抗疫，原則上形成會繼續走，有任何變化，都會尊重中央疫情指揮中心。

至於陸續有部會的國會聯絡人確診，立法院是否升高防疫？游錫堃說，立法院秘書長林志嘉都有認真在處理，去年立法院的經驗，委員會可採視訊開會，院會也都試辦過，更何況現在抗疫政策要兼顧生活跟防疫，盡量不影響到立法院議事運作。