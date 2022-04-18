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看陳柏惟退黨事件 蔡其昌：陳的團隊戰鬥力十足

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌和前立委陳柏惟，在台中海線一起爭取建設和權益。圖／取自蔡其昌臉書
立法院副院長蔡其昌和前立委陳柏惟，在台中海線一起爭取建設和權益。圖／取自蔡其昌臉書

前立委陳柏惟傳出退台灣基進黨，立法院副院長蔡其昌今天在臉書寫出，陳柏惟組成一個素人團隊，在台中海線努力，他也常帶著陳柏惟在海線地區四處跑，他說陳柏惟的團隊戰鬥力十足，相信陳只是休息一下「陳柏惟，永遠是我們最好的弟弟！」

台灣基進前立委陳柏惟傳出退黨，他的對手前立委顏寛恒昨晚在臉書說出自己心情，他說陳柏惟在素人從政這條路上，用盡全力奔跑，跌倒在所難免，「企盼柏惟兄能夠勇敢地爬起來繼續向前行」。

蔡其昌在臉書說，深夜看著陳柏惟寫道，「在我人力財力蠟燭兩頭燒之際，並且要台中台北兩邊跑，用通告費來補貼黨用與家用之時，基進希望我能更基進一些；我在中部奔走戮力黨務時，基進希望我能更基進一些；遇到衝突的問題，尋求解決的方法，覺得時間能夠沖淡一些事情，得到的答案是，基進希望我能更基進一些。」

蔡其昌表示，這兩年來他和陳柏惟從聯手光榮海線以來，對方從一個政治素人，組成一個素人團隊，無不努力讓台中海線的鄉親更認識他，更感受到他的努力；蔡說常帶著陳柏惟在海線地區四處跑，一起傾聽更多在地鄉親的心聲，一起在立法院攜手解決許多鄉親的困難、爭取更多地方建設。

蔡其昌說，對他而言，陳柏惟從沒有「夠不夠基進」的問題，他看到陳和陳帶領的團隊，雖然青澀年輕，卻是戰鬥力十足，讓海線注入一陣新活水，激盪出不一樣的火花，相信陳柏惟只是休息一下，在這片土地需要他的時候，他一樣會是那個勇敢的男孩。

蔡其昌的臉書發文，引起很多支持者贊同，更有多位支持者留言，希望大家力挺蔡其昌參選台中市長，也讓陳柏惟有舞台，達雙贏目標。

陳柏惟 蔡其昌 立法院

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