立法院遷建地點台北就有10處 游錫堃明天拜會柯文哲

立法院遷建議題逾30年，立法院長游錫堃今天召開「新國會園區選址評估」啟動記者會，游錫堃指出，針對立法院遷改建地點歷年共有15處，台北市轄區就有5處，最近市長柯文哲又積極提出4處，明天下午將拜會台北市政府，希望能夠把地點確定，他就很滿意，立院遷建很需要全國民眾關注努力，打造理想的台灣國會新園區。

歷年各方提出遷建的地點有台北、新北、台中、彰化和宜蘭縣，游錫堃說，目前預定的行程4月19日下午拜會台北市政府、4月28日下午拜會新北市政府、5月5日上午拜會台中市政府、5月5日下午拜會彰化縣政府，最後再安排宜蘭縣政府。

游錫堃說，歷年來針對立法院遷地點的建議總共有15處，其中除了「立法院未來國會願景規劃諮詢委員會」建議的，在「立法院現址原地改建」1處外；在遷建方面，台北市轄區就有5處。

游錫堃說，分別為立委提案的中正紀念堂、202兵工廠及聯勤司令部、院會決議的空軍總部舊址及華山藝文特區、「立法院未來國會願景規劃諮詢委員會」所提議的華光社區。很高興最近看到柯市長又積極的提出4個新建議地點，分別是台北市憲兵隊、台北市後備指揮部、中正萬華拖吊保管場、劍潭青年活動中心等4處。所以，現在位於台北市的遷、改建地點總計有10處。

游錫堃說，立法院在1961年遷入現址這個臨時性的學校設施，至今已有61年，可以說是全國各級民意機關中最老舊的建築；早在31年前，也就是1991年就曾有遷建之議，甚至在1998年通過241億的遷建預算，後來因故未用而繳庫。

游錫堃說，立法院是台灣最高民意機關，是現代民主國家憲政的表徵，應該要有國會議事堂、國會圖書館及國會山莊等整體園區，以彰顯民主至上的莊嚴性。在現今全球民主呈現倒退的趨勢，尤其看到當前國際專制和極權政權對外的侵略擴張，給我們最大的啟示就是「民主」和「台灣精神」是最佳的國防，國會既然是最高的民主殿堂，應該是最能團結全國人民，彰顯民主的精神堡壘。

游錫堃說，成立「立法院未來國會願景規劃諮詢委員會」，作為立法院的幕僚小組，通過了「未來國會5大發展願景」，包括名符其實的最高民主殿堂、全國人民集遊陳抗中心、國內外遊客之參訪地標、公民教育的民主教室和華文圈憲政民主的典範。