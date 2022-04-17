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國務機要費除罪捲土重來 柯建銘：阿扁受的屈辱太多

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨團總召柯建銘。照片／柯建銘辦公室提供
民進黨團總召柯建銘。照片／柯建銘辦公室提供

立法院財政委員會民進黨籍召委沈發惠排定本月21日審查攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」，恐再遭逢藍營強力杯葛，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天指出，前總統陳水扁因國務機要費受的屈辱已太多，不該變成藍營的「政治提款機」，國務機要費就是特別費，國民黨要很理性面對這問題，分清楚是非曲直，「呼籲國民黨共同來面對轉型正義問題 。」

陳水扁日前開國際記者會解釋國務機要費案，被人聯想排審是否與陳水扁大動作有關，柯建銘強調「不全然有關係」，當初他有勸阿扁不要開記者會，既然會在立法院處理，何必要開記者會，反而國民黨會利用這個記者會去壓迫司法，但阿扁希望講清楚本案，最後也尊重。

柯建銘說，特別費都已除罪化，國務機要費就是特別費，但當年紅衫軍圍城、阿扁上手銬等對阿扁的羞辱，都是為了國務機要費，去年排審，被國民黨強力杯葛，後來又遇到美豬、公投和福島食品等問題而未繼續處理，但現在這些問題已結束，且本會期總質詢已在4月12日結束，本周財政委員會又輪到民進黨召委，因此才排審。

針對藍營可能強力杯葛，柯建銘強調「不要忽略我們的決心」，當年馬英九的特別費案，國民黨透過會計法幫他除罪了，但馬英九當年對特別費的用途才離譜，現在要用憲法平等權看待這件事，同一個項目、同一行為下，國家法制不能不平等，現在獨獨剩下阿扁未解套。

柯建銘說，藍軍一直以來將阿扁當作政治對立、杯葛的標的物，阿扁因為國務機要費受得屈辱已夠多，不該變成政治提款機，國民黨不要劃錯線，要很理性面對這問題 ，呼籲國民黨共同來面對轉型正義問題，否則將受到歷史的拷問。

柯建銘說，這兩年都來，國民黨凡事都採取激烈抗爭，但民調一直掉，民眾黨、時代力量沒做什麼事情，民調卻一直升上來，「坦白講，國民黨在野以後，無人控盤，很多政治問題只會侮蔑、攻擊，這個黨應該要分清楚是非曲直」，相信把國務機要費案講清楚，民眾也能接受。

國民黨 柯建銘 立法院

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