【重磅快評】天佑台灣 柯文哲陳時中別再天天答嘴鼓

國內疫情多點爆發，今日再增1210名本土個案，疫情當前，民眾看到的是，國內兩位分貝最高的首長卻忙著「答嘴鼓」，連「當思想犯在管」的話都出口了；談確診數，柯文哲提的700萬數字高得嚇死人，論作為，陳時中的動作慢得急死人，如果台灣這次真能安然度過疫情風暴，還真是天佑台灣。

本土確診數連日破千，北北桃基地疫情吃緊，新北市已率先執行輕症居家照護，高雄市版的居家照護也要明天上路，台北市則明天要在信義區開始試辦居家照護，全台除了6都已提出試辦申請外，宜蘭、花蓮、基隆市也已提出申請，幾達半數，身為指揮官的陳時中被問到何時全台將跟進？他給了一個很漂亮的答案：「準備好就來開始」。

好一個「準備好就來開始」，在新北、高雄、台北都跑在前面，全台九縣市提出申請之後，陳時中忘了中央要先帶頭，任由各地探索前進，還說準備好就來開始，到底是地方要準備好？還是要等中央準備好？目前看起來是，地方也深知等不了中央，還是自己先動手自救再說，免得先被民怨淹沒。

全台忙著抵抗疫情，中央地方兩位疫情指揮官卻不忘較勁，台北市長柯文哲摃上陳時中，呼籲大敵當前，指揮官要換不換，中央要好好想想；陳時中也不示弱回嗆「現在沒在用選舉」。但柯文哲再開砲，大家心裡有數，「不談容易、不想才困難」；陳時中再嗆「連想都不能想，又不是當作思想犯在管」。

敏感一點人都會從中嗅出選戰煙硝味，柯文哲為挺自家的副市長黃珊珊接棒，矛頭對準呼之欲出的陳時中，陳時中未隨之起舞，但也暗暗使力，外人不難看出，他開口選台北市長只是時間早晚之事。

只是，陳時中的防疫作為如果節奏鮮明，事事超前部署，柯文哲要修理他也非易事，偏偏陳時中老被地方超車，中央該部署的防疫措施一點也不扎實，居家照護全全令地方自行辦理，連幼童重症送醫與死神搏門，中央都得等三、四天後才來討論送醫流程，要柯文哲對他閉嘴，確實也不容易。

不過，可能是柯文哲打陳時中打得太順手了，要陳時中此刻 「連想都不能想」台北市長選舉，也真是嚴厲了一點；只是疫情燒進北市府，發言人陳智菡，副發言人魏佑任、魏文元及媒事組人員全被隔離，柯文哲在IG上說沒有人陪，「自由了」，受訪時還說「現在自由太多了，沒有人在後面戳我」。如果柯這麼熱愛自由，卻要陳時中連想都不能想，也不知道這是什麼邏輯了。