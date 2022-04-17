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【即時短評】陳其邁防疫急展公衛專長 冒進搶功犯忌

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁。聯合報系資料照片／記者王昭月攝影
高雄市長陳其邁。聯合報系資料照片／記者王昭月攝影

衛福部食藥署今天通過莫德納疫苗用於兒童的EUA，疫苗可適用於6至11歲兒童的基礎接種。高雄市陳其邁隨後在市府防疫記者會表示已盤點備妥疫苗，搶先宣布下周可開始接種，卻忽略還有一道ACIP審查程序。衛生局隨即改口：希望能加快速度ACIP審查，通過審查後，即會安排國小校園施打。陳其邁被批搶功太過，緊緊緊快過中央。

國內出現兩歲幼兒染新冠肺炎致重症，幼兒接種疫苗急迫聲又起。指揮中心在今天下午兩點的記者會，請食藥署說明已通過莫德納疫苗用於6至11歲兒童的緊急授權（EUA）；高雄市兩點半舉行防疫記者會，看到中央通過莫德納疫苗用於兒童的EUA，陳其邁立刻宣布盤點莫德納疫苗庫存結果足夠，下周開始施打。

沒想到中央一記回馬槍，因為是否開打以及接種方式，還待周三衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組ACIP專家會議討論。陳時中說，如果決定開打，還要調查意願、填寫同意書等，會加緊作業。

陳其邁公衛出身，當過行政院副院長，嫻熟防疫事務，中央與地方攻防的「眉角」了然於胸。從COVID-19疫情發展，陳其邁將公衛背景發揮的淋漓盡致，時不時向中央喊話、提出建議，高雄的防疫資源也讓其他縣市眼紅。雖然中央多次稱讚高雄疫調做的最好，但也不能容許地方僭越中央。

陳其邁在近日的防疫記者會，多次建議中央下修年齡讓國小生打疫苗，今午一聽到EUA過了，緊緊緊的個性趕緊就宣布高雄已做好準備。地方百里侯之爭只剩7個月，縣市長防疫成績單攸關勝敗，陳其邁自然積極，步步為營，但也要小心衝過頭，冒進搶功犯忌。

陳其邁 高雄市 衛福部

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