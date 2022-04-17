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兒童疫苗高雄開第1槍 北市：全國議題 搶快宣布不重要
國內出現首例幼兒染疫重症案例，許多家長都關心幼兒何時可接種疫苗，指揮中心今宣布，食藥署已通過莫德納用於6至11歲兒童的緊急授權（EUA），高雄市稍早也搶開第一槍宣布小學生從下周起施打疫苗。台北市副市長蔡炳坤表示，誰宣布得比較快不重要，這是全國性問題，等中央確定且宣布，北市會以最快速度安排。
蔡炳坤表示，兒童疫苗接種是全國性議題，現在雖通過6至11歲（小一至小六）兒童的EUA，但還要等專家會議討論是否開打及接種方式；北市校園接種已累積相關經驗，國高中生也都打2輪，只要中央決定可接種，就會以最快速度做好相關規畫，包含取得家長同意師，必安排醫療院所進入校園施打疫苗。
蔡炳坤指出，北市已關注兒童疫苗接種議題一段時間，「誰宣布得比較早、講得比較快不重要」，還是要等中央決定後通知各縣市，「畢竟疫苗也來自中央」，疫苗準備好且決定開打，相關規畫都很快，北市會馬上啟動，前進校園協助接種。
蔡炳坤強調，6至11歲這個階段的孩童疫苗接種，還是需要尊重家長，北市配合中央，絕不會比其他縣市慢，只要中央說可以接種，就會盡快安排，北市的資源及規畫速度都沒問題。
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