快訊

成棒／北市興富發驚傳7人確診 退出本屆春季聯賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兒童疫苗高雄開第1槍 北市：全國議題 搶快宣布不重要

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市副市長蔡炳坤表示，兒童疫苗接種政策搶快宣布不重要，北市將全力配合中央。圖／北市府提供
台北市副市長蔡炳坤表示，兒童疫苗接種政策搶快宣布不重要，北市將全力配合中央。圖／北市府提供

國內出現首例幼兒染疫重症案例，許多家長都關心幼兒何時可接種疫苗，指揮中心今宣布，食藥署已通過莫德納用於6至11歲兒童的緊急授權（EUA），高雄市稍早也搶開第一槍宣布小學生從下周起施打疫苗。台北市副市長蔡炳坤表示，誰宣布得比較快不重要，這是全國性問題，等中央確定且宣布，北市會以最快速度安排。

蔡炳坤表示，兒童疫苗接種是全國性議題，現在雖通過6至11歲（小一至小六）兒童的EUA，但還要等專家會議討論是否開打及接種方式；北市校園接種已累積相關經驗，國高中生也都打2輪，只要中央決定可接種，就會以最快速度做好相關規畫，包含取得家長同意師，必安排醫療院所進入校園施打疫苗。

蔡炳坤指出，北市已關注兒童疫苗接種議題一段時間，「誰宣布得比較早、講得比較快不重要」，還是要等中央決定後通知各縣市，「畢竟疫苗也來自中央」，疫苗準備好且決定開打，相關規畫都很快，北市會馬上啟動，前進校園協助接種。

蔡炳坤強調，6至11歲這個階段的孩童疫苗接種，還是需要尊重家長，北市配合中央，絕不會比其他縣市慢，只要中央說可以接種，就會盡快安排，北市的資源及規畫速度都沒問題。

疫苗 北市 蔡炳坤

延伸閱讀

疫情升溫！北市校園單日增20多名 北車再現疫苗施打潮

北市停課人數破7500人 幼兒園到高中職皆有

北一女今4師生確診下周線上教學 北市7506人停課

陸委會拜會北市府 蔡炳坤：交流友善香港專案並建立窗口

相關新聞

談陳柏惟退黨 顏寬恒：企盼他勇敢爬起來繼續向前行

台灣基進前立委陳柏惟傳出退黨，他的對手前立委顏寛恒今晚在臉書說出自己心情，他說陳柏惟在素人從政這條路上，用盡全力奔跑，跌...

國務機要費除罪捲土重來 柯建銘：阿扁受的屈辱太多

立法院財政委員會民進黨籍召委沈發惠排定本月21日審查攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」，恐再遭逢藍...

【重磅快評】天佑台灣 柯文哲陳時中別再天天答嘴鼓

國內疫情多點爆發，今日再增1210名本土個案，疫情當前，民眾看到的是，國內兩位分貝最高的首長卻忙著「答嘴鼓」，連「當思想...

元宇宙競選總部 門票最低1.5萬元 選民準備好了？

民進黨新北市議員參選人張凱鈞日前宣布成立全台第一個元宇宙虛擬競選總部，有意參選屏東縣長的潘政治也說要推出元宇宙虛擬政府團隊，學者認為，今年底選舉將會看見大量使用AI技術，及元宇宙虛擬空間的選舉操作，還在使用傳統綁樁固票的政壇老將可能會因此翻車，但也有學者持不同看法，進入元宇宙的最低門票要1萬5千元，誰會花這個錢？還不如在臉書開設一個粉絲頁就好了。

【即時短評】陳其邁防疫急展公衛專長 冒進搶功犯忌

衛福部食藥署今天通過莫德納疫苗用於兒童的EUA，疫苗可適用於6至11歲兒童的基礎接種。高雄市長陳其邁隨後在市府防疫記者會...

兒童疫苗高雄開第1槍 北市：全國議題 搶快宣布不重要

國內出現首例幼兒染疫重症案例，許多家長都關心幼兒何時可接種疫苗，指揮中心今宣布，食藥署已通過莫德納用於6至11歲兒童的緊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。