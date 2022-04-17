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主委大戰趙天麟、許智傑一起退？陳其邁協調派系暫停火

聯合報 / 記者王慧瑛林巧璉／高雄即時報導
原表態尋求高雄市主委連任的立委趙天麟態度轉趨保守，強調今年最大目標是陳其邁高票連任市長、民進黨議員席次過半，主委改選由市長主持大局，他傾向以協調方式處理。本報資料照片
原表態尋求高雄市主委連任的立委趙天麟態度轉趨保守，強調今年最大目標是陳其邁高票連任市長、民進黨議員席次過半，主委改選由市長主持大局，他傾向以協調方式處理。本報資料照片

民進黨高雄市議員初選過後遍地烽火，5月將辦改選的市黨部主委大戰一觸即發，新潮流、湧言會都表現「尊邁」態度，高雄市陳其邁正介入協調，要求兩大派系暫時停火。有意投入主委選舉的湧言會立委趙天麟、新潮流立委許智傑可能都退，尋求各方皆能接受的第三人選出任主委。

民進黨高雄市議員初選今天結束，緊接著明天至22日是高雄市黨部主委改選登記，原本表態尋求主委連任的湧言會立委趙天麟態度轉趨保守，強調今年最大目標是陳其邁高票連任市長、民進黨議員席次過半，主委改選由市長主持大局，他傾向以協調方式處理，避免「火車對撞」，造成撕裂。

此次初選湧言會在高雄推出的新人戰績2勝2敗，趙天麟扶植的新人鄧巧佩未能出線，讓趙打擊不小，加上與新潮流對立加劇，或多或少影響趙天麟及湧言會在高雄布局。

趙天麟今天清晨安排慢跑，他說，暫歇已久的慢跑運動終能在初選後重新啟動，接下來就是進入大選模式，相信黨內同志都能有勝不驕敗不餒運動家精神，他在初選輔選過程讓觸角深入各角落，結交許多朋友，聽見許多基層心聲都是收穫，不覺得這次初選結果是挫敗或危機，未能勝出的選區會檢討敗選原因。

外界討論沒有林崑海的湧言會面臨生存考驗，趙天麟坦言，若「海董」林崑海還在，許多情況確實會有不同，但這也說明湧言會就是獨立運作的湧言會。

初選過程，新潮流成員質疑趙天麟當主委有私心，扶植自己人馬，出現「反趙」氛圍，新系在市議員初選傾派系之力，防止湧言會擴張版圖，壓制趙天麟更上一層樓布局，試圖祭出議員、主委、2026市長「三殺」策略，要挫趙的銳氣。

立委許智傑今天受訪強調選不選主委評估中，以其邁市長連任大局為重，傾向會去登記，「若雙方各退一點求個圓滿也是可以」，內部會再討論，協調是要雙方對話，不是哪一方說了算。同屬新系的現任市議員康裕成表示「以市長高度來協調弭平紛爭，會是比較好的方式」。

菊系現任市議員郭建盟說，初選落幕就是團結開始，「該打包的人要打包、該收手的人要收手」， 不要再打仗，武器該收起來了。

民進黨高雄市黨員數約6萬，有選舉資格者約5萬人，比2年前3萬7千人相比，多1萬多人。湧言會、新潮流勢均力敵，另一派系正國會、市長陳其邁態度，被視為左右選情關鍵力量。

陳其邁對市議員初選、黨部主委改選態度一向是維持中立，與各派系保持等距互動，維持「高雄隊長」高度。正國會「高雄總督導」陳啟昱說，黨員有一定自主性，市議員初選結束會再開會討論，是否有特定支持對象或採開放，目前還沒決議。

唯恐湧言會、新潮流殺紅了眼，5月22日登場的黨部主委改選，陳其邁已介入協調，要找出雙方都能接受的人選。據了解，民進黨高雄市議會黨團總召鄭光峰呼聲頗高。前市黨部主委、高雄市果菜市場總經理趙文男也是考量人選之一，趙文男是前市長陳菊時代的組織操盤手，選戰經驗豐富，去年8月初接手果菜市場總經理一職，取代前市議員李榮宗，當時被解讀為陳其邁為2022連任選舉布局。

綠營人士表示，鄭光峰、趙文男都是與陳其邁默契不錯的對象，能否讓湧言會、新系都接受還待協調，也可能還有其他人選想爭取。

高雄市長陳其邁最近忙著投入防疫事務，雖有與雙方派系頭人觸及主委一事，還沒有明確進度或方向。陳其邁私下也說，對主委改選一事，他沒有口袋人選，還沒開始徵詢。

一名高雄綠營人士表示，這次新系、湧言會在高雄市議員初選大戰，各有斬獲，也有受傷之處，難說誰是真正贏家。市長協調主委人選時，勢必會要求各方放下初選攻防，配合市府節奏，新任主委必須整合黨內各派系，輔選所有黨提名參選人，達到2022市長高票連任、議員席次過半目標。

立委許智傑今受訪強調選不選主委評估中，以其邁市長連任大局為重，傾向會去登記，「若雙方各退一點求個圓滿也是可以」。本報資料照片
立委許智傑今受訪強調選不選主委評估中，以其邁市長連任大局為重，傾向會去登記，「若雙方各退一點求個圓滿也是可以」。本報資料照片
民進黨高雄市議會黨團總召鄭光峰曾任市黨部主委，鄭與市長陳其邁互動默契不錯。記者王慧瑛／攝影
民進黨高雄市議會黨團總召鄭光峰曾任市黨部主委，鄭與市長陳其邁互動默契不錯。記者王慧瑛／攝影

2022大選 趙天麟 陳其邁 許智傑 民進黨 高雄市

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