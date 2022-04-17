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黨原民會主委從藍營挖來？柯文哲：新政黨有藍綠正常

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
民眾黨今舉辦原住民族事務委員會之成立大會，新北山地原住民市議員參選人林家豪也接下柯文哲手中戰旗。記者李成蔭／攝影
民眾黨今舉辦原住民族事務委員會之成立大會，新北山地原住民市議員參選人林家豪也接下柯文哲手中戰旗。記者李成蔭／攝影

台灣民眾黨今成立原住民族事務委員會，主委陳金龍因過去為馬英九時期晉升少將，引發挖角藍營人士話題。民眾黨主席、台北市長柯文哲表示，新興政黨有藍有綠很正常，是要超越藍綠，不是消滅藍綠，政黨本來就是人才的競爭，最重要是能夠說服大家來參加民眾黨，而民眾黨號稱多元開放，所以當然要將原民納入黨組織。

民眾黨今舉辦原住民族事務委員會之成立大會，柯文哲、秘書長謝立功、立委蔡壁如、原民會主委陳金龍皆出席。另外，新北山地原住民市議員參選人林家豪、平地原住民市議員參選人達佶祐・卡造、桃園市復興區長參選人林秋霖也接下柯文哲手中戰旗。

柯文哲表示，原住民族總人口佔台灣2.5%，是台灣這塊土地原來的主人，既然民眾黨都號稱是多元開放政治價值，所以把原住民納入黨的組織裡面本來就很正常。政黨是人才的競爭，當然要挑到好的人才，最重要是要能夠說服別人來參加民眾黨，所以政治是一個說服的過程。

其中陳金龍因為馬英九總統執政時期晉升少將，因此也被外界視為搶藍營選票。柯文哲回應台灣過去政治就是藍綠，民眾黨既然是新興政黨，除素人外，一定有藍的、有綠的，這都很正常，民眾黨是超越藍綠，不是消滅藍綠。

民眾黨補充，民眾黨成立原住民委員會在於為原住民族爭取合法權益、謀求福祉，包含提供原住民教育及就業課程，創造並實現自我價值的機會，致力關懷原住民族在各地的發展，未來期望透過黨內原民會，招攬原民人才、廣納民意，落實土地正義與原住民族的自治，消弭原鄉長照等不平等的現象，保障原民的就業與文化傳承，打造原鄉成為科技新村。

民眾黨今舉辦原住民族事務委員會之成立大會，黨主席柯文哲（左）、秘書長謝立功、立委蔡壁如、原民會主委陳金龍（右）皆出席。記者李成蔭／攝影
民眾黨今舉辦原住民族事務委員會之成立大會，黨主席柯文哲（左）、秘書長謝立功、立委蔡壁如、原民會主委陳金龍（右）皆出席。記者李成蔭／攝影
民眾黨今舉辦原住民族事務委員會之成立大會，新北平地原住民市議員參選人達佶祐・卡造也接下柯文哲手中戰旗。記者李成蔭／攝影
民眾黨今舉辦原住民族事務委員會之成立大會，新北平地原住民市議員參選人達佶祐・卡造也接下柯文哲手中戰旗。記者李成蔭／攝影
民眾黨今舉辦原住民族事務委員會之成立大會，黨主席柯文哲出席並致詞。
民眾黨今舉辦原住民族事務委員會之成立大會，黨主席柯文哲出席並致詞。

台灣民眾黨 柯文哲

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