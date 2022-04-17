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影／柯文哲酸不想選舉才難 陳時中：又不是當思想犯在管

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君／台北即時報導
陳時中表示，對政務官而言，思考是怎樣對社會好；對防疫指揮官而言，是疫情如何控制住、如何減災，包括藥物整備，疫苗施打、輕症分流等。圖／指揮中心提供
陳時中表示，對政務官而言，思考是怎樣對社會好；對防疫指揮官而言，是疫情如何控制住、如何減災，包括藥物整備，疫苗施打、輕症分流等。圖／指揮中心提供

本土疫情持續升溫，台北市長柯文哲日前呼籲大敵當前，指揮官要換不換，中央要好好想想。雖然指揮中心指揮官陳時中屢次表示，「現在沒在用選舉」，但柯文哲今天再開砲，很多事情大家心裡有數，「不談容易、不想才困難」。陳時中於下午記者會回應表示，「連想都不能想，又不是當作思想犯在管」。

身兼台灣民眾黨主席的柯文哲上午出席民眾黨原住民族事務委員會成立大會時，被問到是否相信陳時中說現在不談選舉時表示，「不談容易，不想才困難」，更強調「很多事情就是大家都心裡有數」。

對此，陳時中表示，對政務官而言，思考是怎樣對社會好；對防疫指揮官而言，是疫情如何控制住、如何減災，包括藥物整備，疫苗施打、輕症分流等。

針對柯文哲說「不談容易、不想才困難」的說詞，陳時中則表示，「也不至於管到這麼厲害，連想都不行想，若思想犯在管這樣也不太好」。

陳時中 柯文哲 台灣民眾黨

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