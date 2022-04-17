啟動新國會選址 游錫堃19日展開傾聽行腳

立法院長游錫堃明天上午將舉行「新國會園區選址」啟動記者會，針對19個國會千件提案選址，親自拜會相關所在地直轄縣市政府，預計最快19日拜會台北市長柯文哲。

柯文哲今天也說，立法院留在台北比較好，游錫堃有提出6個地點，台北市都發局又提出4個地點，他認為舊空軍總部及台北市後備指揮部比較適合。北市府除了在立院原提案中正紀念堂等6地點外，日前再增劍潭青年活動中心等4個新地點，供立法院作為新園區選址。

游錫堃辦公室今也發布通知說明，立法院改建及遷建規畫，自1997年預算逾期終止後至今懸而未決。為儘速解決建物老舊、空間不足等問題，立法院去年召集專家學者成立「立法院未來國會願景規劃諮詢委員會」展開前期幕僚作業，並提出五大願景。

游錫堃辦公室指出，為讓立法委員在未來討論遷／改建時有更具體的資訊，游錫堃將自19日起，偕同諮詢委員啟動「新國會園區選址」傾聽行腳，親自拜會遷／改建地點的19個提案所在地直轄縣市政府。

游錫堃將於明日舉行啟動記者會向社會大眾報告計畫內容，包括立法院秘書長林志嘉、立法院未來國會願景規畫諮詢委員會召集人林洲民、諮詢委員顧忠華等將出席。