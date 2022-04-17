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蔣萬安規畫市政白皮書 柯文哲指沒做過的人當然比較炫
年底選戰在即，台北市長很可能「三腳督」，台北市副市長黃珊珊因與市長柯文哲不同黨籍引發討論，而國民黨立委蔣萬安則正研擬政策白皮書備戰。柯文哲表示，黃珊珊應該有跟親民黨主席宋楚瑜保持聯絡，且她兩年多來晨會訓練，相信產出的政策白皮書會比別人真實，而不是像沒做過的僅有炫。
黃珊珊極有可能參選下屆台北市長選舉，黃珊珊目前為親民黨籍，因此黨內人士說原則上都會支持，但最終拍板還是要由主席宋楚瑜決定。另外，不止黃珊珊可能參選，蔣萬安也幾乎確定會參選下屆台北市長，目前正研擬政策白皮書。
柯文哲表示，自己沒有跟宋楚瑜聯絡，黃珊珊應該有，不過選舉上本來就要爭取所有民眾的支持。選得上跟做得好是兩回事，假設今天他來操刀寫政策白皮書，跟那個完全沒做過的來寫，一定不一樣，但市面上比較好看比較炫的一定是沒做過的，就好像當年在講社會住宅8年五萬戶，實際上8年兩萬戶就極限了。
柯文哲認為，有關政策白皮書黃珊珊應該有自己的想法，畢竟她已經觀察2年多了，期間晨會每天在訓練，因此政策白皮書的內容應該會比較真實。
另外，有關藝人徐小可日前批評陳時中「一天到晚在那邊練肖話」遭出征，柯文哲則說，自己也每天都在被罵，所以能不要罵就不要罵，看怎麼樣讓社會往前進，人生就是這樣。
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