快訊

成棒／北市興富發驚傳7人確診 退出本屆春季聯賽

桃園議員批「中央束手無策」：地方政府只能自救

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市議員朱珍瑤今天呼籲，桃市府要趕緊確立相關標準程序，也應假設桃園有30%人口染疫的狀況來準備醫療量能，以備不時之需。圖／桃市府提供
桃園市議員朱珍瑤今天呼籲，桃市府要趕緊確立相關標準程序，也應假設桃園有30%人口染疫的狀況來準備醫療量能，以備不時之需。圖／桃市府提供

新北市一名2歲男童確診惡化成重症，家屬指控政府延誤送醫。桃園市議員朱珍瑤今天批評「這次疫情中央明顯已經束手無策，未來只能靠地方政府自救了」，呼籲桃市府要趕緊確立相關標準程序，也應假設桃園有30%人口染疫的狀況來準備醫療量能，以備不時之需。

朱珍瑤表示，桃園是首波被疫情指揮中心列入高風險的縣市，隨著輕症確診者愈來愈多，指揮中心日前公布「確診個案居家照護管理指引」草案，確診者及同住家人在符合條件下，即可在家隔離，但部分縣市已遭遇許多問題，像是有幼兒在PCR結果出爐前變成中重症，結果錯失搶救第一時機，另也發生食物箱等了3天遲遲未送達等情況。

對於新北2歲男童重症被質疑太晚送醫，朱珍瑤說，桃市府要趕緊確立標準程序並協調各機關；市府也應該趕快盤點童書箱、教具等兒童用具。

朱珍瑤說，要達到群體免疫必須至少有90%以上免疫人口才有機會，如果以南韓的感染模式推論，目前有64%的人口打完第三劑，且有30%的人口因染疫達到「自然免疫」，仍無法達到群體免疫的條件，市府應該以至少30%桃園人口染疫的服務量能來做壓力測試與準備，才會比較完善。

朱珍瑤也說，未來桃園將由社區藥局擔任第一線送藥工作，但許多社區藥局早就面臨人手不足問題，光之前在藥局內賣口罩就已經人仰馬翻，現在藥師還要外出送藥，若1間藥局只有1位藥師，外出期間藥局勢必需暫停營業。

朱珍瑤呼籲市府應額外成立「輕症居家照護送藥大隊」，預先幫忙藥師整理並規畫送藥路線和日期，並有專車專人載送藥師陪同送藥，才能降低藥師負擔，並將送藥的效率發揮最大。

桃園 居家照護

延伸閱讀

鼓鼓染疫康復首露面 驚喜獻丁噹全毀了

4月17日疫情整理包／桃園里鄰長自強活動再爆1人確診 共3人染疫

群聚延燒！桃園里鄰長自強活動再爆1人確診 共3人染疫

兒童染疫 醫師：出現6種任一症狀即刻就醫

相關新聞

談陳柏惟退黨 顏寬恒：企盼他勇敢爬起來繼續向前行

台灣基進前立委陳柏惟傳出退黨，他的對手前立委顏寛恒今晚在臉書說出自己心情，他說陳柏惟在素人從政這條路上，用盡全力奔跑，跌...

國務機要費除罪捲土重來 柯建銘：阿扁受的屈辱太多

立法院財政委員會民進黨籍召委沈發惠排定本月21日審查攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」，恐再遭逢藍...

【重磅快評】天佑台灣 柯文哲陳時中別再天天答嘴鼓

國內疫情多點爆發，今日再增1210名本土個案，疫情當前，民眾看到的是，國內兩位分貝最高的首長卻忙著「答嘴鼓」，連「當思想...

元宇宙競選總部 門票最低1.5萬元 選民準備好了？

民進黨新北市議員參選人張凱鈞日前宣布成立全台第一個元宇宙虛擬競選總部，有意參選屏東縣長的潘政治也說要推出元宇宙虛擬政府團隊，學者認為，今年底選舉將會看見大量使用AI技術，及元宇宙虛擬空間的選舉操作，還在使用傳統綁樁固票的政壇老將可能會因此翻車，但也有學者持不同看法，進入元宇宙的最低門票要1萬5千元，誰會花這個錢？還不如在臉書開設一個粉絲頁就好了。

【即時短評】陳其邁防疫急展公衛專長 冒進搶功犯忌

衛福部食藥署今天通過莫德納疫苗用於兒童的EUA，疫苗可適用於6至11歲兒童的基礎接種。高雄市長陳其邁隨後在市府防疫記者會...

兒童疫苗高雄開第1槍 北市：全國議題 搶快宣布不重要

國內出現首例幼兒染疫重症案例，許多家長都關心幼兒何時可接種疫苗，指揮中心今宣布，食藥署已通過莫德納用於6至11歲兒童的緊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。