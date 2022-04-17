桃園議員批「中央束手無策」：地方政府只能自救

新北市一名2歲男童確診惡化成重症，家屬指控政府延誤送醫。桃園市議員朱珍瑤今天批評「這次疫情中央明顯已經束手無策，未來只能靠地方政府自救了」，呼籲桃市府要趕緊確立相關標準程序，也應假設桃園有30%人口染疫的狀況來準備醫療量能，以備不時之需。

朱珍瑤表示，桃園是首波被疫情指揮中心列入高風險的縣市，隨著輕症確診者愈來愈多，指揮中心日前公布「確診個案居家照護管理指引」草案，確診者及同住家人在符合條件下，即可在家隔離，但部分縣市已遭遇許多問題，像是有幼兒在PCR結果出爐前變成中重症，結果錯失搶救第一時機，另也發生食物箱等了3天遲遲未送達等情況。

對於新北2歲男童重症被質疑太晚送醫，朱珍瑤說，桃市府要趕緊確立標準程序並協調各機關；市府也應該趕快盤點童書箱、教具等兒童用具。

朱珍瑤說，要達到群體免疫必須至少有90%以上免疫人口才有機會，如果以南韓的感染模式推論，目前有64%的人口打完第三劑，且有30%的人口因染疫達到「自然免疫」，仍無法達到群體免疫的條件，市府應該以至少30%桃園人口染疫的服務量能來做壓力測試與準備，才會比較完善。

朱珍瑤也說，未來桃園將由社區藥局擔任第一線送藥工作，但許多社區藥局早就面臨人手不足問題，光之前在藥局內賣口罩就已經人仰馬翻，現在藥師還要外出送藥，若1間藥局只有1位藥師，外出期間藥局勢必需暫停營業。

朱珍瑤呼籲市府應額外成立「輕症居家照護送藥大隊」，預先幫忙藥師整理並規畫送藥路線和日期，並有專車專人載送藥師陪同送藥，才能降低藥師負擔，並將送藥的效率發揮最大。