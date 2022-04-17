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影／朱立倫陪大甲媽走一段路 遇問羅智強：都是一家人

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
朱立倫今天到台中清水，參大甲媽鑾轎走一段，和一名「鋼鐵人」合照。記者游振昇／攝影
朱立倫今天到台中清水，參大甲媽鑾轎走一段，和一名「鋼鐵人」合照。記者游振昇／攝影

國民黨主席朱立倫今天中午到台中清水區，大甲媽遶境今天是最後一天行程，他陪大甲媽鑾轎走一段並扶轎，被問到羅智強要參選桃園市長問題，朱立倫說，國民黨在全台都會根據科學方法，理性分析，再推出最受地方歡迎，贏得勝選的候選人，他說每位都是黨員好同志，都是一家人，大家會團結努力，他最後喊「加油。」

朱立倫今天中午抵達清水區，趕上大甲媽遶境行程，他短暫扶轎，再陪媽祖鑾轎走一段，他說今年是自己連續第4年參加大甲媽遶境，大家都非常虔誠，雖然疫情嚴重，但他看到信徒都很虔誠，一路走來不喊累，他相信媽祖會保佑大家度過難關，平安順利，健康快樂。

朱立倫走在媽祖鑾轎前時，被部分民眾認出，要求合照，朱立倫來者不拒，還和一名戴鋼鐵人面目男子合照，後來鎮瀾宮董事長顏清標出現，陪朱立倫也走一段路，並介紹沿途點心站的美食。

朱立倫今天到台中清水，參大甲媽鑾轎走一段，鎮瀾宮董事長顏清標也在場。記者游振昇／攝影
朱立倫今天到台中清水，參大甲媽鑾轎走一段，鎮瀾宮董事長顏清標也在場。記者游振昇／攝影
朱立倫今天到台中清水，參大甲媽鑾轎走一段，鎮瀾宮董事長顏清標也在場。記者游振昇／攝影
朱立倫今天到台中清水，參大甲媽鑾轎走一段，鎮瀾宮董事長顏清標也在場。記者游振昇／攝影

朱立倫 大甲媽 遶境

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