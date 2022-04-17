快訊

成棒／北市興富發驚傳7人確診 退出本屆春季聯賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立法院遷建盼留台北 柯文哲：空總、後備司令部較適合

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
立法院遷建問題討論許久，院長游錫堃希望在任內促成，台北市長柯文哲表示，立法院留台北運作對國家長期發展比較好。記者李成蔭／攝影
立法院遷建問題討論許久，院長游錫堃希望在任內促成，台北市長柯文哲表示，立法院留台北運作對國家長期發展比較好。記者李成蔭／攝影

立法院遷建問題討論許久，院長游錫堃希望在任內促成。台北市長柯文哲表示，立法院留台北運作對國家長期發展比較好，游錫堃有找他討論，雙方都有提出一些地點，不過台北大片土地很少，他能幫會盡量幫，目前看起來舊空軍總部、後備司令部兩地點比較適合。

柯文哲認為，立法院目前的位置的確不是很好，游錫堃有跟他討論過，希望在自己院長任內可以找一個地方蓋好，所以游錫堃有來北市府拜訪他，並提了6個地點，而台北市都發局也找了4個地點。

柯文哲表示，立法院做為國家立法機關，會有很多功能，但目前的位置因為古蹟關係，很多要另外蓋什麼建築都有困難，但要談遷建，台北大片土地很少，所以到時候再來談，他態度上就是盡量幫。

柯文哲指出，立法院要留台北比較對，因為若行政院跟立法院在不同地方，那開會就是問題，更別提還要跑到中部還是其他地點，這都是有困難的，所以立法院擺在台北運作對整個國家長期而言是比較好的，目前舊空軍總部、後備司令部兩地點比較適合。

民眾黨主席、台北市長柯文哲今上午出席民眾黨原住民委員會成立大會，並於會前針對時事接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
民眾黨主席、台北市長柯文哲今上午出席民眾黨原住民委員會成立大會，並於會前針對時事接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

立法院 柯文哲 游錫堃

延伸閱讀

本土病例恐逾百萬？ 柯文哲：按南韓經驗可能700萬例

陳時中現在真不想選舉？ 柯文哲：不談容易、不想才難

影／柯文哲、蔣萬安出席活動 座車擦身過就是不見面

台北科技盃2800人報名 柯文哲：黃珊珊怎麼有時間練？

相關新聞

談陳柏惟退黨 顏寬恒：企盼他勇敢爬起來繼續向前行

台灣基進前立委陳柏惟傳出退黨，他的對手前立委顏寛恒今晚在臉書說出自己心情，他說陳柏惟在素人從政這條路上，用盡全力奔跑，跌...

國務機要費除罪捲土重來 柯建銘：阿扁受的屈辱太多

立法院財政委員會民進黨籍召委沈發惠排定本月21日審查攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」，恐再遭逢藍...

【重磅快評】天佑台灣 柯文哲陳時中別再天天答嘴鼓

國內疫情多點爆發，今日再增1210名本土個案，疫情當前，民眾看到的是，國內兩位分貝最高的首長卻忙著「答嘴鼓」，連「當思想...

元宇宙競選總部 門票最低1.5萬元 選民準備好了？

民進黨新北市議員參選人張凱鈞日前宣布成立全台第一個元宇宙虛擬競選總部，有意參選屏東縣長的潘政治也說要推出元宇宙虛擬政府團隊，學者認為，今年底選舉將會看見大量使用AI技術，及元宇宙虛擬空間的選舉操作，還在使用傳統綁樁固票的政壇老將可能會因此翻車，但也有學者持不同看法，進入元宇宙的最低門票要1萬5千元，誰會花這個錢？還不如在臉書開設一個粉絲頁就好了。

【即時短評】陳其邁防疫急展公衛專長 冒進搶功犯忌

衛福部食藥署今天通過莫德納疫苗用於兒童的EUA，疫苗可適用於6至11歲兒童的基礎接種。高雄市長陳其邁隨後在市府防疫記者會...

兒童疫苗高雄開第1槍 北市：全國議題 搶快宣布不重要

國內出現首例幼兒染疫重症案例，許多家長都關心幼兒何時可接種疫苗，指揮中心今宣布，食藥署已通過莫德納用於6至11歲兒童的緊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。