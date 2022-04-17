立法院遷建盼留台北 柯文哲：空總、後備司令部較適合

立法院遷建問題討論許久，院長游錫堃希望在任內促成。台北市長柯文哲表示，立法院留台北運作對國家長期發展比較好，游錫堃有找他討論，雙方都有提出一些地點，不過台北大片土地很少，他能幫會盡量幫，目前看起來舊空軍總部、後備司令部兩地點比較適合。

柯文哲認為，立法院目前的位置的確不是很好，游錫堃有跟他討論過，希望在自己院長任內可以找一個地方蓋好，所以游錫堃有來北市府拜訪他，並提了6個地點，而台北市都發局也找了4個地點。

柯文哲表示，立法院做為國家立法機關，會有很多功能，但目前的位置因為古蹟關係，很多要另外蓋什麼建築都有困難，但要談遷建，台北大片土地很少，所以到時候再來談，他態度上就是盡量幫。