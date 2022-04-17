快訊

成棒／北市興富發驚傳7人確診 退出本屆春季聯賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔣萬安獻聲力挺凌濤 爭取中間選民唯一支持

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨立委蔣萬安獻聲力挺桃園區議員擬參選人凌濤。圖／凌濤提供
國民黨立委蔣萬安獻聲力挺桃園區議員擬參選人凌濤。圖／凌濤提供

國民黨規畫6月前提名台北市長，欲參選的國民黨立委蔣萬安雖然還未正式成為母雞，但已有市議員擬參選人找他電話拜票。桃園市第一選區民眾近日陸續接到蔣萬安電話拜票，蔣形容該區議員擬參選人凌濤是認真、踏實、有戰力的32歲年輕爸爸，擁有美國康乃爾大學碩士，大力懇託民眾「電話民調唯一支持凌濤」。

凌濤表示，蔣萬安形象、路線在中間選民、年輕都會小家庭，擁有相當高的支持。桃園區的人口結構很年輕，打出蔣萬安牌，就是希望爭取桃園選民支持一個新世代監督的力量，「這幾天已經好多市民反應接到蔣萬安電話很開心」。

凌濤表示，蔣萬安對育兒、長照等政策一向關心。他是年輕爸爸，對很多三明治世代感同身受，未來將全力為市民表達心聲，過去討論政策和蔣萬安有很多互動，他非常重視年輕人建議，對民眾服務非常用心。蔣萬安擁有全國高人氣，他的獻聲對新人是高度激勵。

凌濤表示，北北桃是共同生活圈，許多桃園鄉親在雙北通勤上班，這次獲得呼聲最高的台北市長候選人獻聲「唯一支持」，未來希望能針對跨縣市治理、改善通勤問題，給桃園市民高CP值服務。

錄音原文：

喂，您好，我是蔣萬安，向您推薦一位優秀的年輕人凌濤。

桃園區市議員參選人凌濤，是一位32歲的年輕爸爸，美國康乃爾大學碩士畢業，認真、踏實、誠懇。

凌濤有論述、有戰力，希望為桃園的未來打拚，我們給他全力的支持！

我是蔣萬安，電話民調，請唯一支持凌濤！

拜託！拜託！

蔣萬安 凌濤 桃園

延伸閱讀

影／柯文哲、蔣萬安出席活動 座車擦身過就是不見面

徐小可風波 蔣萬安：不是陳時中回嗆就可減輕家長擔憂

為年底選戰改變人設、加強砲火？ 蔣萬安：我就是我

蔣萬安要寫市政白皮書？柯文哲笑而不答

相關新聞

談陳柏惟退黨 顏寬恒：企盼他勇敢爬起來繼續向前行

台灣基進前立委陳柏惟傳出退黨，他的對手前立委顏寛恒今晚在臉書說出自己心情，他說陳柏惟在素人從政這條路上，用盡全力奔跑，跌...

國務機要費除罪捲土重來 柯建銘：阿扁受的屈辱太多

立法院財政委員會民進黨籍召委沈發惠排定本月21日審查攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」，恐再遭逢藍...

【重磅快評】天佑台灣 柯文哲陳時中別再天天答嘴鼓

國內疫情多點爆發，今日再增1210名本土個案，疫情當前，民眾看到的是，國內兩位分貝最高的首長卻忙著「答嘴鼓」，連「當思想...

元宇宙競選總部 門票最低1.5萬元 選民準備好了？

民進黨新北市議員參選人張凱鈞日前宣布成立全台第一個元宇宙虛擬競選總部，有意參選屏東縣長的潘政治也說要推出元宇宙虛擬政府團隊，學者認為，今年底選舉將會看見大量使用AI技術，及元宇宙虛擬空間的選舉操作，還在使用傳統綁樁固票的政壇老將可能會因此翻車，但也有學者持不同看法，進入元宇宙的最低門票要1萬5千元，誰會花這個錢？還不如在臉書開設一個粉絲頁就好了。

【即時短評】陳其邁防疫急展公衛專長 冒進搶功犯忌

衛福部食藥署今天通過莫德納疫苗用於兒童的EUA，疫苗可適用於6至11歲兒童的基礎接種。高雄市長陳其邁隨後在市府防疫記者會...

兒童疫苗高雄開第1槍 北市：全國議題 搶快宣布不重要

國內出現首例幼兒染疫重症案例，許多家長都關心幼兒何時可接種疫苗，指揮中心今宣布，食藥署已通過莫德納用於6至11歲兒童的緊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。