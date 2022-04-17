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蔣萬安獻聲力挺凌濤 爭取中間選民唯一支持
國民黨規畫6月前提名台北市長，欲參選的國民黨立委蔣萬安雖然還未正式成為母雞，但已有市議員擬參選人找他電話拜票。桃園市第一選區民眾近日陸續接到蔣萬安電話拜票，蔣形容該區議員擬參選人凌濤是認真、踏實、有戰力的32歲年輕爸爸，擁有美國康乃爾大學碩士，大力懇託民眾「電話民調唯一支持凌濤」。
凌濤表示，蔣萬安形象、路線在中間選民、年輕都會小家庭，擁有相當高的支持。桃園區的人口結構很年輕，打出蔣萬安牌，就是希望爭取桃園選民支持一個新世代監督的力量，「這幾天已經好多市民反應接到蔣萬安電話很開心」。
凌濤表示，蔣萬安對育兒、長照等政策一向關心。他是年輕爸爸，對很多三明治世代感同身受，未來將全力為市民表達心聲，過去討論政策和蔣萬安有很多互動，他非常重視年輕人建議，對民眾服務非常用心。蔣萬安擁有全國高人氣，他的獻聲對新人是高度激勵。
凌濤表示，北北桃是共同生活圈，許多桃園鄉親在雙北通勤上班，這次獲得呼聲最高的台北市長候選人獻聲「唯一支持」，未來希望能針對跨縣市治理、改善通勤問題，給桃園市民高CP值服務。
錄音原文：
喂，您好，我是蔣萬安，向您推薦一位優秀的年輕人凌濤。
桃園區市議員參選人凌濤，是一位32歲的年輕爸爸，美國康乃爾大學碩士畢業，認真、踏實、誠懇。
凌濤有論述、有戰力，希望為桃園的未來打拚，我們給他全力的支持！
我是蔣萬安，電話民調，請唯一支持凌濤！
拜託！拜託！
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