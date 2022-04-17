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影／柯文哲、蔣萬安出席活動 座車擦身過就是不見面
台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、立委蔣萬安上午同場出席台北科技盃愛地球公益路跑活動，副市長黃珊珊領著市議員參選人黃瀞瑩、陳宥丞一起下場跑10公里，完賽後興奮的向媒體鏡頭秀出證明，隨後市長柯文哲抵達時，看著氣喘吁吁的黃珊珊，驚訝的問黃珊珊什麼時候準備的。
柯市長逛攤位時一一與攤商們話家常，並對可以抵擋刀械攻擊的輕型手盾感到興趣，而在過程中出現有趣小插曲，他與香腸攤老闆合影時，老闆拿出有蔡英文總統簽名的道具香腸，柯文哲看了一眼便將簽名轉向，用空白面與老闆合照。
市長柯文哲結束行程上車離開，坐在路旁車輛中等待的蔣萬安，與市長座車擦身而過，在市長離開後才下車進入會場，被問到是否刻意避開柯市長時，蔣萬安表示主辦單位說9點半到參加活動頒獎，就是剛到。
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