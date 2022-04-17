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重批蘇貞昌快篩喊口號 萬美玲：新台灣模式是冒險嗎

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
快篩試劑缺貨，立委萬美玲重批中央政府。圖／翻攝萬美玲臉書
快篩試劑缺貨，立委萬美玲重批中央政府。圖／翻攝萬美玲臉書

國內快篩試劑嚴重缺貨，重演前年口罩荒夢魘?，國人憂心忡忡，立委萬美玲今天上午批評，快篩試劑大家搶，現在廠商通路不進、快篩試劑價格高，市面缺貨嚴重，行政院長蘇貞昌喊出每月徵用4千萬劑，卻只有口號，卻沒有任何標準，試劑徵用多少錢、如何徵用發放?沒任何配套，「新台灣模式是要我們冒險」？

國內本土確診數激增，快篩試劑缺貨，藥房一支難求，甚至口服感冒藥物也缺貨，萬美玲看到中央這麼無能、不作為十分生氣，她說，現在什麼都要快篩，快篩試劑如同前年的口罩，已成防疫必需品，但是現在通路商不進、進口快篩試劑價格過高，中央指揮中心簽的合約是專案製造成本59元、專案進口成本95元，蘇貞昌卻只有每月徵用4千萬劑口號，徵用價格多少錢、如何徵用和發放，都沒有標準?廠商怎可能做賠本生意，才會造成需求使用量大、進口量少，市面大缺貨。

萬美玲表示，政府防疫跑得比疫毒慢，還指稱全世界都這樣，事實上全世界事前都有做配套和試驗，不是病毒來就直接上陣，如今台灣邊境沒守好、疫苗也沒了、第三劑疫苗覆蓋率只有50%，既要以快篩試劑防疫，現在試劑缺貨、口服藥也欠缺、醫療量能不足，新台灣模式是要大家冒險嗎，這樣要如何與病毒共存?

快篩 萬美玲 口罩

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