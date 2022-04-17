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陳柏惟驚傳退黨？ 基進黨：尊重、祝福柏惟任何決定

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
陳柏惟。本報資料照片
陳柏惟。本報資料照片

台灣基進黨前立委陳柏惟驚傳退黨，基進黨今天指出，陳柏惟的任何決定，台灣基進都尊重與祝福。「感謝柏惟至今為台灣基進、為我們共同的理念所付出的努力。不論接下來的路如何，相信我們仍會是一起為台灣民主、為更好的未來共同打拚的同伴」。

基進黨指出，還記得那個午後，柏惟踏進當時基進的高雄黨部，想聊聊對於城市、對於台灣的想像。很快地，他成為台灣基進的戰友，2018年，我們一起迎戰席捲全台的韓流，一起在有限的人力資源下，思考小黨如何突圍。在韓流正盛、逆風的狀況下，台灣基進當年並沒有取得選戰席次，在那之後，有些並肩作戰的夥伴，暫時休息，但又有許多新的同伴加入，與台灣基進一起在2020年，為我們想望的政治理念打拚。

基進黨表示，2020年，柏惟與台灣基進共同打完中二選區艱困的一戰，並為台灣基進爭取到寶貴的一席立委席次。小黨素人前進國會，並不是容易的事，這段路，柏惟很努力，也很辛苦，而台灣基進秉持一人當選、全黨服務的想法，傾盡資源協助，期望能透過這一席，實踐大家共同的理念，讓台灣更好。

「很遺憾的，是我們在2021年，遭受到報復性的罷免，失去席次，又一次遭遇挫折。」基進黨指出，台灣基進，從來不是一個一帆風順的政黨。我們遭遇的挫折，流下懊悔的眼淚，遠多過喜悅。路很長、不好走，很多夥伴，在打拚的過程中，全力燃燒，感到疲累，因此總有夥伴來來去去，有些人希望放慢腳步，重新思考自己的方向，有其他規劃，或者想去感受政治工作以外的生活。對於每個想休息、或想調整腳步的夥伴，我們都予以尊重及祝福，也希望能夠有再度並肩作戰的一天。

基進黨指出，從艱困選區、備受矚目的立委席次、到報復性罷免的壓力，這些年一路戰過來，「請容我們借大家的雙手給予柏惟最溫暖誠摯的掌聲，柏惟真的辛苦了」。

基進黨說，陳柏惟的任何決定，台灣基進都予以尊重與祝福。感謝陳柏惟至今為台灣基進、為共同的理念所付出的努力。「不論接下來的路如何，相信我們仍會是一起為台灣民主、為更好的未來共同打拚的同伴」。

台灣基進 基進黨 陳柏惟

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