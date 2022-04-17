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疑對人事、經費不滿 陳柏惟辭基進黨中彰投黨部主委

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
陳柏惟。圖／取自陳柏惟臉書
陳柏惟。圖／取自陳柏惟臉書

台灣基進黨發言人、前立委陳柏惟傳出退黨，他凌晨在臉書發文1300多字回應，表示自己「目前的狀況是因為我不夠基進，不是因為特別甚麼事情、望勿模糊焦點。」黨部昨晚則說，陳柏惟將辭去中彰投黨部主委的黨職，並非謠傳的退黨。

陳柏惟在自己臉書發文感嘆，先以【大樂智勇，如何繼續實現】為題，後解釋因他被罷免，要讓５／６的人離開團隊，形同割肉，「每次的失敗都會有人來人走，但這一次變動過於劇烈，產生了一些後遺症」似乎對人事的安排有意見，也是事件的起因。

文中也提到，「然而在我人力財力蠟燭兩頭燒之際，並且要台中台北兩邊跑，用通告費來補貼黨用與家用之時，基進希望我能更基進一些」對目前的經濟負擔也感到辛苦。

但是他也表示，「過程中有激烈討論、有請辭黨職」但「後來我才發現，１２０％我已經不能夠更基進一些了。」

而他目前的情形是「經過討論後也配合黨內決議，未有任何違規行為，即便有其他黨部黨員違規，也無據此尋釁鬧事」以及「目前的狀況是因為我不夠基進，不是因為特別甚麼事情、望勿模糊焦點。」似顯示他目前雖辭了黨職，但仍在基進黨內。

陳柏惟上午未接電話，但7小時有近萬網友表示意見，各種意見都有，高雄市議員黃捷留言說：「有路，咱沿路唱歌；無路，咱蹽溪過嶺。比賽還很長，休息一下再出發，加油」。

以下是他的臉書長文：

【大樂智勇，如何繼續實現】

「又大又好玩、用智慧勇氣打贏選戰」是我到台中第一次座談會講的內容，「大樂智勇」，常是我面對困難心中出現的第一句話，只是有時候，現在的我還沒辦法完全實現。

時間回到我被罷免的那一晚，我在台上說過我要感謝所有的支持者給我一個機會，2020如果是奇蹟，那我下台不過是回復平靜，請大家不要難過，我也落實謝票之旅的行程，重回戰場補選，直到選區誕生新的立委；摔下車後，也用最快的方式回到大家面前，我逞強了，我用的不是100%的力量、而是120%，只是我沒有發文或跟你說，我真的盡力了。

而那晚開始，就有另外一條故事線推進，黨內外議員提名的競爭、黨部資源的分配、服務處開銷、人員薪資、而最直接重大的問題就是助理留用名額，原本與台中選區競爭者對抗的情況下，因為我被罷免要讓５／６的人離開團隊，形同割肉，補選期間感謝各界支持，讓助理們有銜接的機會，每次的失敗都會有人來人走，但這一次變動過於劇烈，產生了一些後遺症。

有些懷抱熱情回家鄉參選，我們都給予祝福

有些在地夥伴勇敢挺身而出，導致全家被作記號

有些助理１８年被開除了一次，今年又被我開除一次

有些助理是影業的夥伴，硬著頭皮進來幫忙

有些助理是外援借將，但在職期間犧牲奉獻

有些助理放棄穩定的薪水，降薪甚至接近折半來做助理

有些助理專業技能優秀、雖然覺得我沒誇獎過他，但我心懷感謝

有些助理是從北中南來到台中定居，結果失業了

也有本來台中的助理，轉而參與其他民意代表選戰而離開家鄉

有些現在還沒找到工作，其中一個還是比我資深的老基進。

這樣一個時常爭吵又一起成長的團隊，是我出生入死的戰友，也是我一路上珍視的寶藏。

更不用說服務處跟租屋簽約多是簽四年，然後就你知道的ＱＱ。

所幸，在３Ｑ團隊的各位都格外傲骨、心智堅強，特別謝謝各界的體諒與協助，讓我不致困乏。

然而在我人力財力蠟燭兩頭燒之際，並且要台中台北兩邊跑，用通告費來補貼黨用與家用之時，基進希望我能更基進一些；我在中部奔走戮力黨務時，基進希望我能更基進一些；遇到衝突的問題，尋求解決的方法，覺得時間能夠沖淡一些事情，得到的答案是，基進希望我能更基進一些。

過程中有激烈討論、有請辭黨職、有表達全力輔選，針對價值的判斷與制度的精進雖有不同理解，但無一分一秒想要傷害基進，只求導正錯誤訊息，承認組織制度或有錯誤，為的是給年輕政治工作者與台灣政治可長可久的未來，然仍有同志始終覺得我在傷害基進。

後來我才發現，１２０％我已經不能夠更基進一些了。

也請所有支持３Ｑ的朋友不要攻擊台灣基進，他險惡的資源環境與繽紛的思想活水是能夠培育出３Ｑ的土壤，也必定會長出下一枝勁草；沒有台灣基進，就沒有３Ｑ，我始終是基進精神的一份子，攻擊台灣基進，我也會受傷。

每一個基進的候選人都比我純粹、比我優秀、更比我基進，我要誠摯拜託大家繼續支持他們，他們都是一路拉拔我的家人，我只是一個尋求改變、但破格失職的黨員，請大家繼續關心基進推出的優秀候選人。

報導指出我因為站台與人情還不完起爭執或揣測加入其他政黨，並不是事實。

原本來者不拒，能幫就幫，「國民黨不倒、台灣不會好」、「實現沒有亡國感的投票」是我加入基進的參政理念，沒有偏袒特定派系，人在江湖飄，都探聽的到；經過討論後也配合黨內決議，未有任何違規行為，即便有其他黨部黨員違規，也無據此尋釁鬧事；目前的狀況是因為我不夠基進，不是因為特別甚麼事情、望勿模糊焦點。

陳柏惟 台灣基進 罷免

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